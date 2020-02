Terveisiä Kiinasta!

Koronavirus sekoitti elämän

Me

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuntuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kouluun

Ensi

lähdimme Kiinasta.Kun koronaviruksesta alettiin puhua lomani alussa, en kiinnittänyt siihen juuri huomiota. Jossain kiinalaisessa kaupungissa ihmisillä oli uusi nuha. Ei sillä ollut mitään tekemistä minun kanssani.Kiinassa syyslukukausi jatkuu kiinalaisen uudenvuoden alkuun saakka eli tammikuun lopulle. Sitten on 2-4 viikon koululoma ennen kevätlukukauden alkua.Meillä oli suunnitteilla tulla Suomeen loman alkaessa ja sitä ennen käydä Jejun saarella Koreassa. Ihan vain katselemassa vähän. Kierrellä ja sitten palata Shanghaihin pariksi päiväksi ennen Suomeen lähtöä.Edellisellä viikolla kävin kämppikseni Sammien luona. Hän oli tilannut minulle netistä pari juttua, ja hain ne hänen luotaan. Hänellä oli flunssa ja maski naamalla. Hän kertoi olevansa huolissaan Wuhanin viruksesta. Rauhoittelin sanomalla, että hän ei ollut ollut yhteydessä kenenkään wuhanilaisen kanssa, joten hänellä ei ollut mitään pelättävää.Seuraavina päivinä taudista tuli isompi juttu. Aloimme pitää maskeja, kun kävimme ostoksilla. Niin teki suurin osa shanghailaisista. Äiti ja isä miettivät, että pitäisikö Korean-matka perua, koska virus alkoi hankaloittaa matkustamista. Päätimme kuitenkin lähteä, ja äiti kehotti pakkaamaan myös ainakin osan Suomeen lähtevistä tavaroista. Kaiken varalta.Päästyämme Koreaan virustilanne yltyi, ja aloin kirjoittaa aikajanaa pysyäkseni kärryillä. Kaupunkeja suljettiin, tartuntoja löytyi koko ajan enemmän, ja koko juttu meni pahemmaksi. Vanhempani päättivät, ettei olisi enää hyvä palata Shanghaihin. Jäimme Jejulle yhdeksi ylimääräiseksi päiväksi, ja lensimme sieltä Seouliin.Kiinaan muutosta saakka olin haaveillut siitä, että näkisin Korean pääkaupungin. Ja kun lopulta olin siellä, näin valoja taksin ikkunasta kello puoli kaksitoista yöllä, ja aamulla näin tien lentokenttähotellista lentokentälle. Feels good. Nyt istun lentokoneessa Helsinkiin, enkä tiedä, palaanko enää Shanghaihin ennen kesää.oudolta. Olin odottanut tätä hetkeä koko syksyn. Sitä hetkeä, kun pääsen kotiin. Mutta nyt, kun en ehkä enää pysty palaamaan Kiinaan virustilanteen tähden, tuntuu oudolta. Ja tuntuu, etten halua enää uusia muutoksia. Haluaisin vain jäädä tähän lentokoneeseen istumaan.Istun hätäuloskäynnin vieressä, edessäni ei ole muita penkkejä. Vieressäni on tyhjä ikkunapaikka. Perheeni istuu käytävän toisella puolella. Ei tarvitse jutella kenenkään kanssa. Haisee muovilta, vähän samalta kuin autossa. Kuulokkeeni peittävät koneen jylinää. Lento vain jatkuisi. Istuisin vain paikoillani ja olisin. Emme laskeutuisi eikä tulisi muutoksia. Olisimme vain.Elämäni on ollut niin täynnä muutoksia viime vuoden aikana. Vaikka Kiinassa on ollut raskasta, olin silti hyväksynyt sen. Olin varma, että olen siellä syksyn, tulen Suomeen muutamaksi viikoksi ja palaan sitten Kiinaan kevätlukukaudeksi. Olin tottunut elämään Shanghaissa. Vaikken rakastanut sitä, se oli… siellä. Kaikki meni suunnitelman mukaan. Kaikki oli varmaa.Monet suuret muutokset peräkkäin tekevät ihmiselle jotakin. Kun aloitin Shanghaissa koulun, kaikki oli tosi epävakaata. En tuntenut ketään, kaikki näyttivät aivan erilaisilta kuin Suomessa, ja asiat hoidettiin eri tavalla. Muistan, kun valitin ystäväni Eddien kanssa ysiluokan lukujärjestyksestä opettajallemme Omarille. Hän ehdotti saman tien, että siirtyisimme kympille. Vastaus oli ilmiselvä. Tietenkin! Se kävi järkeen. Kymppiluokkalaisten lukujärjestys oli parempi.Silti menin aivan paniikkiin. Ahdisti ihan hirveästi. Uskon, että pelkäsin uutta muutosta. En pitänyt ysistä, mutta pelkäsin hirveästi asioiden muuttumista. Soitin äidille, ja hän sai rauhoiteltua minut. Tiesin koko ajan, että minun kannattaa mennä kympille, mutta muutos ahdisti.Samanlainen tunne minulla on nyt Suomeen tulosta. Olen kaivannut kaikkia kavereitani uskomattoman paljon. Silti, tuntuu siltä, etten ole vielä valmis. En ehtinyt hyvästellä Shanghaissa ystäviäni, ja olin tottumassa Kiinaan. Minulla oli paikka koulussani, ja minulla jäi paljon projekteja kesken.meno Suomessa ahdistaa todella paljon. Palaisin vanhaan luokkaani, jonka tunnen ja jota rakastan. Saisin nähdä taas kavereitani joka päivä. Silti se ahdistaa todella paljon. En ole valmis. En halua enempää muutoksia. Pelkään myös ehkä vähän, että juuri kun olen tottunut Suomen arkeen, minut repäistään takaisin Kiinaan. Haluan palata kolmen viikon päästä Kiinaan, ja palata sieltä kesällä Suomeen. Niin minun kuului alun perin tehdä.Olen vähän huolissani kavereistani Kiinassa. Vaikka mahdollisuus, että saa Shanghaissa taudin, on mitättömän pieni, se ei ole ainoa uhka. Pelkään, että kaupunki suljetaan. Pelkään, että pelko aiheuttaa massahysteriaa. Pelkään, että numerot ovat valheita ja totuus on paljon pahempi. Pelkään, että edellinen on järkevä pelko.Kaverini, jotka asuvat Shanghaissa, sanovat olevansa kunnossa. Ja he sanovat, että oli viisasta vanhemmiltani lähteä. Jotenkin on vähän syyllinen olo. Tiedän, ettei pitäisi olla. Pitäisi olla kiitollinen Korean-matkan upean onnekkaasta ajoituksesta. Silti on vähän paha olo. Että minä pääsen pois ja heidän pitää jäädä. Enkä saanut edes hyvästellä.Tämä kirjoitus saa asian kuulostamaan siltä, että hylkäsin ystäväni sotatantereelle. Ehkä se on vain teinimieleni hormonisopan tekosia. Vaikea sanoa.Pelkään, etteivät ystäväni Suomessa ymmärrä. Olen kaivannut heitä ihan hirveästi. Mutta tuntuu siltä kuin minun ei kuuluisi olla täällä vielä.Nyt on sunnuntai ja olen ollut Suomessa muutaman päivän. Olen viettänyt paljon aikaa vanhojen ystävieni kanssa. Eilen olin yökylässä. On vaikea kuvailla tunteitani, koska en itsekään niitä ymmärrä.viikolla aloitan taas koulun Helsingissä. On enää kaksi viikkoa hiihtolomaan ja tulen olemaan ihan pihalla. Syksystä saakka olen opiskellut ainoastaan englanniksi. Fysiikan ja kemian tunnit hermostuttavat. Kiinassa minulla kemiantunteja vain harvakseltaan eikä yhtään fysiikkaa. Opettajani Suomesta skannasivat minulle kyllä ysiluokan muistiinpanot, muttei minulla ollut kauheasti energiaa lukea niitä saati ymmärtää.Tavallisetkin asiat kuten läksyt ja kokeet ja sellainen hermostuttavat. Ehkä sen takia, kun arkeni muuttuu jälleen. Minun pitää hoitaa asioita eri tavalla, ja siihen pitää tottua. Saa nähdä, miten tässä käy.