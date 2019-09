Viikon eläin

Armeijamato osoittaa, että pelkän maissintähkän voimalla jaksaa marssia

Armeija

Ihmisen

Eräs

Ihmisen näkökulmasta armeijamato on tuholainen, yksi suurimmista uhkista viljelykasveille ympäri maailmaa. Omasta mielestään se on varmasti ihan mukava tyyppi, jolla on vain nälkä. Perhosen tietoisuutta ja kykyä itsereflektioon toukkavaiheessa ei ole tutkittu.

Armeijamadot leviävät nyt Afrikassa räjähdysmäisesti. Niitä on tavattu jo Kiinassa ja Japanissakin. Kylliksi syötyään toukka koteloituu ja alkaa valmistella itseään ilmakuljetukseen. Kotelosta kuoriutuu pian aika harmittoman näköinen, postimerkin kokoinen yökkönen. Se on kuitenkin hirmuinen lentäjä-ässä: Spodoptera -perhoset voivat liihotella satojen, jopa tuhansien kilometrien päähän. Perillä ne perustavat uuden armeijan.

Eräs toinen kasveja syövä tuholainen tekee vielä näyttävämpiä marssiharjoitteita. Kulkurinirkkojen (Thaumetopoeinae) toukat marssivat yhdessä jonossa kiinni toisissaan, aivan kuin maassa etenisi pitkä, karvainen käärme. Toukkia peittävät myrkylliset poltinkarvat, jotka aiheuttavat jopa hengenvaarallisia allergisia reaktioita. Haitallisia irtokarvoja voi lennellä tuulessakin.

Kulkurinirkko on siis sananmukaisesti ärsyttävä vegaani.