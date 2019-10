Viikon eläin

Pensselisika vaeltaa vieraille maille ja tuhoaa toisten pellot

Partasika

Turkissa viikset ovat mahtimiehen merkki.hallinnossa ministereilläkin on ylähuulensa lämmikkeenä komeat pensselit.Afrikassa asustaa eläin nimeltään pensselisika (Potamochoerus porcus). Se on pääosin harmiton, mutta saattaa joskus vaellella vieraille maille tuhoamaan toisten kassavapellot. Enimmäkseen pensselisiat tonkivat kärsällään juureksia ja mukuloita eivätkä rähjää.Pensselisiat elävät Länsi-Afrikan kainalossa ja niillä on erinomaisen hieno viiksikasvusto. Eläin on kauttaaltaan karvan peitossa, ja sillä on tuuheat harjakset jopa kyljissä. Kokonaisuuden viimeistelee selkää pitkin kulkeva valkoinen raita.Pensselisiat elävät yleensä kymmenen sian laumoissa. Niiden ääntely on hauska sekoitus villisikamaista vinkunaa, rääkymistä ja fagotin törähdyksiä.lähisukulainen on itäisessä ja eteläisessä Afrikassa elävä pensassika, joka on viiksien sijasta panostanut hiuksiin. Pensassialla on komea irokeesi ja tupsumaiset pulisongit.Laajalle levinnyt pensassika on merkittävä viljelysmaiden tuholainen, mutta Itä-Afrikassa sitä on suojellut islaminusko. Muslimit eivät syö lihaa, joten pensassikoja ei metsästetä.Borneossa elävän partasian (Sus barbatus) tyyli puolestaan ammentaa saksalaisilta filosofeilta ja Väli-Amerikan kommunisteilta. Sillä on viikset kuinja parta kuin. Sus siunatkoon!kuuluu samaan varsinaisten sikojen sukuun kuin kotoisat, villisiasta polveutuvat kesysiat (Sus scrofa domesticus).Kesysika on sivistyneesti karvaton, vaaleanpunainen ja pullea kuten monet ihmisetkin. Sika on niin lähellä ihmistä, että sen elimiä voi periaatteessa siirtää meihin.Sika on myös viisas. Kesysika on tutkitusti älyltään ja temperamentiltaan noin nelivuotiaan ihmislapsen tasolla. Se voisi pärjätä oivallisesti vaikka jonkin demokraattisen maan presidenttinä.