Limasienen rakkauselämä on monimutkaista – yksisoluisella mössöllä on jopa 720 sukupuolta

lehdistöltä saamamme tiedon mukaan limasienellä on 720 sukupuolta. Mitäs siihen sanotte?Pariisilaiseen eläintarhaan on muuttanut Physarum polycephalum -limasieni, jolla tietyn laskentatavan mukaan todella on näin monta erilaista sukupuolta.ovat hämmentäviä elämänmuotoja. Kostean kiven päällä rähmivä limamöntti liikkuu, vaikkei sillä ole jalkoja ja oppii, vaikkei sillä ole aivoja. Eikä oikeastaan edes soluja: kasvaessaan limasieni muodostaa limakon, joka on periaatteessa yksi valtava solu. Sen sisällä on tuhansia soluytimiä, muttei soluseiniä niiden välissä.Ravintoa hakiessaan limasieni muodostaa tehokkaita verkostoja etsien aina lyhimmän reitin ruoanmuruselle. Sillä on myös eräänlainen muisti. Tutkimuksissa limasieni on oppinut välttämään haitallisia aineita ruoan perässä versoessaan, ja se näyttää muistavan oppimansa jollakin kemiallisella mekanismilla, kun se altistetaan samaan tilanteeseen uudestaan. Hermosoluttomalle limalle tämä on saavutus.Vanha kansa tunsi limasienistä paranvoin ja sudenmaidon. Sittemmin Suomen limasienille on annettu hurmaavia nimiä: silovitinen, munasolmunen, ukkospamppunen, purkutupsunen, rento­aumanen ja niin edespäin.valokeilassa oleva P. polycephalum kuuluisi tällä nimeämiskäytännöllä solmusten sukuun.Sen rakkauselämä on hyvin monimutkaista. Se lisääntyy suvullisesti niin sanotuista parveiluitiöistä. Ihmisen syntymiseen tarvitaan siittiö ja munasolu, mutta limasienen parveiluitiön täytyy kohdata vastakkainen parveiluitiö, jolla on juuri tietynlainen yhdistelmä geenejä. Näitä erilaisia geenivariantteja ja siis sukupuolia on720.Vaan mikä lienee limasienen sukupuoli-identiteetti? Ehkä se ilmoittaisi Facebookin tietolaatikossa olevansa sukupuolikapinallinen. Sekin vaihtoehto löytyy muutaman kymmenen joukosta.