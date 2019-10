Viikon eläin

Maailman ensimmäinen ämpärijono

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Satojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ämpäri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikään ei liikuta tätä kansakuntaa yhtä tehokkaasti kuin lupaus ilmaisesta ämpäristä. Se riittää houkuttelemaan tuhannet suomalaiset aamukuudelta kylmään pimeyteen säntilliseen jonoon.Marokosta on nyt löydetty maailman ensimmäinen ämpärijono. 480 miljoonaa vuotta vanhasta ordovikikautisesta kivestä erottuvat yhä kärsivällisten jonottajien jäänteet. Ihmisiä ei vielä silloin ollut, vaan jonottajat kuuluivat trilobiitteihin, tarkalleen ottaen Ampyx-sukuun. Ei ollut ämpäreitäkään, mutta jokin vähintään yhtä kiehtova asia pieniä tallaajia on luokseen vetänyt.miljoonien vuosien ajan maapallo oli trilobiittien temmellyskenttä. Näitä varhaisia niveljalkaisia oli kymmeniä tuhansia lajeja. Ne kipittivät ympäri merenpohjaa ravintoa etsien. Jotkin lajit seuloivat suuhunsa planktonia ja toiset popsivat hieman isompaa saalista.Kiveen tallentuneita trilobiittien kokoontumisajoja on löydetty useita, mutta Marokon jono on toistaiseksi vanhin.Näin varhaisilla trilobiiteillä ei ollut vielä silmiä, mutta ne uskalsivat kosketella toisiaan. Takaruumiissa oli häntämäinen piikki, jonka avulla ne ehkä aistivat toisensa ja osasivat liikkua jonossa.Niin kiire niillä on ollut palkinnon ääreen, että osa on yrittänyt kömpiä kaverin yli. Tai sitten merivirta on vain liikuttanut kuolleita otuksia päällekkäin. Ne olivat sukukypsiä, joten tutkijat uumoilevat niiden olleen matkalla lisääntymään. Tai sitten ne ovat hakeneet jonossa suojaa jostakin kivenkolosta.jäi nyt kuitenkin saamatta eikä seksiäkään tullut. Otukset kuolivat yllättäen, kenties maavyöryyn hautautumalla ja puristuivat aikojen saatossa kiveksi.Niin kauan ne ovat jonottaneet, että niiden aikalaisetkin ovat jo muuttuneet ämpäreiksi. Muoviahan tehdään öljystä, joka on puristunut kasaan muinaisista planktoneliöistä.Voisiko tämän puolen miljardin vuoden odotuksen viimein palkita?