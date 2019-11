Viikon eläin

Molukkiravun iltalypsy: lääketeollisuus tarvitsee yhä muinaisen ravun verta, joka on kalliimpaa kuin insinööri

On pohdittu, pitäisikö lehmien lypsäminen lopettaa ja lipittää jatkossa kauramaitoa, että maailma pelastuisi. No, molukkirapujen lypsylle voisi ainakin panna stopin. Maailmassa on yksi neste, joka on kalliimpaa kuin insinöörin hiki: molukkiravun veri. Yksi litra ravun verta maksaa jopa noin 15 000 euroa.Tämän muinaisilta ajoilta sinnitelleen niveljalkaisen veri on sinistä, ja siinä on ihmeellinen ominaisuus. Ravun immuunisolut hyydyttävät veren välittömästi, kun ne kohtaavat taudinaiheuttajia tai edes jäämiä bakteereista. Lääketeollisuus testaa kaikki lääke­aineet, liuokset ja implantit molukkiravun verellä, jotta ne ovat varmasti steriilejä.saamiseksi rapuja pitää lypsää massoittain. Yhdestä ravusta valutetaan jopa useita desilitroja verta.Jos molukkirapu olisi älykkäämpi, operaatio tuntuisi varmaankin ufosieppaukselta. Rapu tempaistaan merestä ja kuljetetaan valoisaan laboratorioon, jossa valkotakkiset oliot sorkkivat sitä instrumenteillaan. Sitten pökertynyt rapu heitetään takaisin mereen miettimään, mihin viikko katosikaan. Valtaosa lypsetyistä ravuista toipuu. Osa ei.Mutta ei mennyt molukkiravulla hyvin silloinkaan, kun niitä ei vielä abduktoitu lypsettäviksi. Kutu­aikaan rapuja kerääntyy massoittain Delawarenlahteen Yhdysvaltain itärannikolle, ja niitä on helppo kerätä matalasta vedestä.Jo maanviljelystä harrastaneet Amerikan alkuperäisasukkaat hoksasivat, että ravuista tulee hyvää lannoitetta, kun niitä heittelee pelloille. Valkoinen mies teollisti prosessin, ja pian molukkirapuja jauhettiin miljoonittain lannoitteeksi. Teurastus loppui vasta, kun keinotekoiset lannoitteet yleistyivät.molukkiravut pelastivat puput kärsimykseltä. Ennen kuin rapujen ihmeelliset immuunisolut löydettiin, lääkeaineiden steriiliyttä testattiin koekaniineilla. Aineita ruiskutettiin kaneihin ja sitten katsottiin, sairastuuko eläin.Pian saavat ravutkin taas vipeltää rauhassa. Synteettiset valmisteet ovat korvaamassa rapujen veren lääketeollisuudessa.