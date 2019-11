Viikon eläin

Maailman ensimmäinen luotettava raskaustesti oli afrikkalainen sammakko

Tätä

Testien

Viime viikolla kerroimme molukkiravuista, joita jauhettiin aikoinaan lannoitteeksi. Sitten niistä keksittiin imeä verta lääketeollisuuden käyttöön.Yhdysvaltain presidenttiä mukaillen, ihmisen kohtaaminen on ollut monelle eläimelle huonoin diili kautta historian, ehkä ikinä.mieltä olisi varmasti myös afrikkalainen kynsisammakko. Miljoonia vuosia se sai rauhassa kurnutella eteläisen Afrikan lammikoissa ilman, että kukaan esimerkiksi ruiskutti siihen virtsaa. Sitten tuli 1930-luku jainjektioneuloineen.Eläintieteilijä Hogben oli kiinnostunut hormonien vaikutuksesta sammakon väriin. Erään kokeen yhteydessä hän ruiskutti naarassammakkoon härän käpyrauhasesta tehtyä uutetta. Hogbenin yllätykseksi sammakko alkoi laskea kutua.Hogben hoksasi, että raskaana olevien naisten virtsassa on samankaltaista hormonia kuin käpyrauhasuutteessa. Tätä sammakkoahan voisi käyttää raskaustestinä!Ja niin käytettiinkin. Kynsisammakoille koittivat pissaiset vuosikymmenet, kun niitä kerättiin laborato­rioihin ympäri maailmaa ja injektoitiin virtsalla.Sammakko oli varma raskaustesti. Jos naisen virtsassa oli istukkahormonia, sammakko alkoi kutea muutaman tunnin päästä ruiskeen antamisesta.Sammakko ei kärsinyt ruiskeista. Toisin oli kaneilla, joita myös käytettiin raskaustesteihin. Kanit olivat kertakäyttöisiä. Virtsan istukkahormoni sai kanin munasarjat turpoamaan, mutta asian varmistamiseksi kani piti tappaa ja avata.Lopulta testien kehitys pelasti eläimet pissaiselta kohtalolta.myötä kynsisammakosta tuli laajasti käytetty malliorganismi tieteessä. Niitä on lennätetty avaruuteen ja kynsisammakko oli ensimmäinen selkärankainen, joka kloonattiin.Kynsisammakoiden levittäminen ympäri maailmaa ei ollut fiksua. Ne levittävät sienitautia, jolle ne ovat immuuneja. Tauti on tuhonnut kokonaisia sammakkopopulaatioita usealla mantereella.