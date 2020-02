Viikon eläin

Olmi on Slovenian oloneuvos – Letkeä otus makaa paikallaan ja odottaa, että ruoka kävelee suuhun

Olmi

Olmit

viime viikolla ihmeellisestä aksolotlista, joka kykenee kasvattamaan itselleen raajoja takaisin. Aksolotlilla on hurmaava sukulainen Euroopassa: laiskanpulskea olmi. Ne elävät Balkanin alueella pimeissä luolissa ja ovat Sloveniassa liki kansalliseläimen asemassa.Vanhan kansanuskomuksen mukaan maan alla eli suuria lohikäärmeitä, ja olmit olivat näiden vauvoja. Olmeja nähtiin rankkasateilla, kun ne pakenivat luolistaan.on piirteiltään keskenkasvuinen, kuten aksolotli ja kykenee myös kasvattamaan raajojaan takaisin.Mutta toisin kuin aksolotlilla, olmilla ei ole lainkaan täysikasvuista muotoa. Kalpea ulkomuoto ja keskeneräinen kehitys johtuvat täydellisestä sopeutumisesta luolaelämään. Olmit ovat lähes täysin sokeita, mutta aistivat hieman valoa.Olmit ovat hyvin pitkäikäisiä ja voivat kenties elää jopa satavuo­tiaiksi. Vastineeksi niiden elämä ei ole kovin virikkeellistä. Letkeällä olmilla on tietokonepelien ammattilaiselle sopiva elämäntyyli.Kun tutkijat hiljattain kävivät olmien mailla Kroatiassa, he havaitsivat, että eräs olmi oli kököttänyt paikallaan pimeässä luolassa seitsemän vuotta. Täysin varmoja ei voida olla, etteikö olmi tänä aikana olisi lainkaan liikkunut, täytyyhän sen käydä vessassa ja syödäkin jotain. Kuitenkin joka kerta, kun tutkijat vierailivat luolassa, oli olmi aivan samassa paikassa.Sen toverit olivat liikunnallisempia. Aktiivisin yksilö oli seitsemän kuukauden aikana siirtynyt 38 metriä.Olmilla ei ole pimeässä kodissaan mitään luontaisia vihollisia. Se syö pieniä äyriäisiä ja käytännössä odottaa, että ruoka kävelee suuhun. Näin säästyy energiaa. Olmi voi pärjätä vuosia syömättäkin­.ovat hyvin herkkiä elinolojensa suhteen eikä niitä enää saa pyydystää lemmikeiksi.Sitä paitsi olisihan se outoa hankkia kotiinsa tällainen jalallinen penis, joka vain makaa hyödyttömänä paikallaan päivät pitkät. Toisaalta, meneväthän ihmiset naimisiinkin.