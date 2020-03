Viikon eläin

Suojaudu koronalta pesukarhun opein – tassut veteen ja kunnon huljutus

Koronaviruksen

Oikeasti

Pesukarhua

levitessä kansalaisia muistutellaan huolellisesta käsienpesusta. Mutta entäs pesukarhu? Se jynssää tassujaan jatkuvasti ja huuhtoo ruokansakin. Silti se kärsii muun muassa seuraavista sairauksista:Jänisrutto, leptospiroosi, listerioosi, yersinioosi, pasteurelloosi, raivotauti, valeraivotauti, tarttuva maksatulehdus, penikkatauti, parvovirus, toksoplasmoosi ja matojakin on.Villit pesukarhut ovat melkoisia tautipesiä ja niiden puremasta voi saada vesikauhun. Pesukarhu voi sairastua myös koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Eikö käsihygieniasta ole mitään hyötyä?pesukarhu ei pese ruokaansa, vaikka sen touhu siltä näyttääkin. Pesukarhu on hyvin kädellinen eläin, suorastaan kätevä. Näppärien tassujen tunto on pesukarhulle kuin näköaistin jatke. Eläin tutkii suupalojaan näpräämällä niitä ja kostuttamalla niitä vedessä, jolloin sen tassujen nahka herkistyy. Ruoan huljuttelu on pesukarhun tapa tarkistaa, mitä se aikoo suuhunsa laittaa.Pohjois-Amerikan intiaanikielissä pesukarhuille annetut nimet viittaavat juuri niiden kädellisyyteen. Ute­lias ja älykäs pesukarhu on melkein apinamaisen ketterä ja tonkii kyllä jokaisen kolon ja roskiksen ruokaa etsiessään. Niillä on suorastaan pakonomainen tarve näprätä jatkuvasti jotain. Pesukarhua olisi erittäin vaikea kieltää koskettelemasta pintoja julkisissa kulkuvälineissä.sanotaan joskus supiksi, mitä nimeä nisäkäsnimistötoimikuntakin on ehdottanut siitä käytettävän.Se on hämäävä nimi, sillä pesukarhu ei ole mitään läheistä sukua supikoiralle, vaikka eläimet muistuttavat kovasti tosiaan. Amerikoista kotoisin oleva pesukarhu kuuluu puolikarhuihin, ja aasialaisperäinen supikoira on nimensä mukaisesti koiraeläin.Supikoiran ja pesukarhun samankaltaisuus on hyvä esimerkki konvergenttisesta evoluutiosta. Samanlaisiin ekolokeroihin sopeutuneet eläimet kehittyvät samantapaisiksi, vaikka olisivat aivan eri sukua. Supikoirakin saattaa joskus pestä ruokaansa.