Viikon eläin

Muurahaiskävyt ovat ainoita nisäkkäitä, joilla on suomupanssari. Kuva: Reuters

Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Näin voisi nyt virkkoa muurahaiskävylle.

Tämä erikoinen suomunisäkäs on todella joutunut moukarin alle. Ensin niitä on jauhettu potenssilääkkeeksi ja käristetty ruuaksi kiinalaisilla toreilla. Helmikuussa kerrottiin, että muurahaiskäpy olisi se väli-isäntä, jonka kautta koronavirus on tarttunut lepakoista ihmiseen.

Paitsi ettei luultavasti olekaan. Ensitiedoista poiketen muurahaiskävyillä esiintyvä koronavirus on nimittäin vain noin 90-prosenttisesti samankaltainen ihmisten viruksen kanssa. Sekin sairastaa, mutta lajihyppy on tapahtunut jostain muusta nisäkkäästä.

Muurahaiskäpy on sympaattinen otus. Se lipoo ruuakseen muurahaisia ja termiittejä pitkällä kielellään, joka voi venyä jopa 40-senttiseksi. Jos ihmiselläkin olisi tällainen, voisi keittoa lipittää lounaalla ilman lusikkaa.

On ironista, että muurahaiskävyn suomupanssari lienee kehittynyt suojaamaan infektioilta. Näin voidaan päätellä geeneistä.

Muurahaiskävyiltä ovat sammuneet sellaiset immuunijärjestelmän geenit, jotka muilla nisäkkäillä liittyvät ihon tulehdusten ja bakteeri-infektioiden taltuttamiseen. Eläin ei siis ole tarvinnut niitä.

Otuksen kaukaisella esi-isällä karvoitus on onnekkaan mutaation seurauksena tuuhentunut. Ominaisuus on ollut niin hyödyllinen, että karvat ovat muuttuneet täysin peittäviksi keratiinisuomuiksi.

Vaaran uhatessa muurahaiskäpy keriytyy palloksi, ja sen panssari suojaa sitä tehokkaasti esimerkiksi leijonilta. Ihmistä vastaan puolustuskeino on kuitenkin yhtä hyödytön kuin opossumin tapa leikkiä kuollutta. Salametsästäjä voi yksinkertaisesti poimia eläimen maasta.

Kymmeniätuhansia muurahaiskäpyjä pyydystetään joka vuosi luontaislääkintään ja ruuaksi. Suomut ovat kuin villin lännen käärmeöljyä – Afrikassa ja Aasiassa uskomushoitajat kauppaavat niitä avuksi kaikkiin mahdollisiin vaivoihin impotenssista päänsärkyyn.

Pureskelisivat mieluummin kynsiään. Aivan samaa keratiinia nekin ovat.