Viikon eläin

Uusimaa on suljettu, mutta juuri nyt olisi pakonomainen tarve päästä esimerkiksi Kärsämäelle. Mikä neuvoksi? Ollapa maamyyrä!

Tai oikeammin kontiainen. Ne ovat kovia kaivamaan tunneleita lapiomaisilla eturaajoillaan. Kontiaisilla on erittäin herkkä tuntoaisti ja ne havaitsevat maaperän pienimmätkin tärähdykset. Poliisi lähistöllä, nyt varovasti! Vaikka kontiainen kaivautuisi luvatta rajojen ali, se ei kuitenkaan levitä myyräkuumetta.

Kontiaisista hämmentävin on Amerikassa elävä tähtikuonokontiainen. Sen kuonosta on kehittynyt uskomaton tähtimäinen aisti­elin, joka on eläinkunnan herkimpiä. Kontiaisilla on heikko näkö, mutta eihän silmiä maan alla tarvitakaan.

Tähtikuono korvaa käytännössä silmät. Siinä on 22 lonkeromaista uloketta, joilla eläin tunnustelee ympäristöään ja muodostaa kolmiulotteisen kuvan lähistöstään. Kuonossa on viisi kertaa enemmän tuntoreseptoreita kuin ihmisen ihossa, peräti 100 000. Kontiainen pystyy sekunnissa koskettelemaan kymmentä paikkaa edessään.

Tähtikuono on myös maailman nopein syömäri. Eläin tunnistaa vain muutamassa millisekunnissa, onko edessä oleva kohde syömäkelpoinen. Jos on, eläin haukkaa sen suihinsa sekunnin kymmenyksessä. Hermoimpulssit eivät edes kulje juuri nopeammin.

Virus voi viedä hajuaistin, mutta kontiainen haistaa vaikka veden alla puhaltelemalla ilmakuplia, joihin tarttuu hajuja. Tähti­kuono viihtyy nimenomaan soisilla ja kosteilla alueilla.

Pikkunisäkkäistä kovin kaivaja on sambianmyyrikkö, joka jyrsijänä ei ole sukua kontiaiselle. Sambianmyyriköt ovat kaivaneet melkein kymmenen kilometrin pituisia tunneliverkostoja. Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla ne voisivat rakentaa tunnelin Pukaron Paronilta Elimäen keskustaan. Kohti Kouvolaa ja vapautta!

Maailman pisin eläimen kaivama tunneli on muuten Sveitsissä. Sen teki ihminen. Gotthardin rautatietunneli Alppien alla on peräti 57 kilometriä pitkä.