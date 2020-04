Viikon eläin

Onko sosiaalinen eristäytyminen mennyt jo siihen pisteeseen, että juttelet seinille? Ei hätää, sinulla on todellisuudessa miljoonia kavereita.

Ihmisen kehossa ja kodeissa viihtyy miljardeja mikrobeja ja erilaisia ötököitä. Pari vuotta sitten julkaistun yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan keskivertokodissa elää noin sata hyönteislajia. Eniten löytyi erilaisia kärpäsiä ja hämähäkkieläimiä.

Ihmisen tupa on vain luonnon jatke, johon muodostuu oma näkymätön ekosysteeminsä. Siinä systeemissä me ihmiset olemme pölyttäjiä. Meistä irtoaa jatkuvasti kuollutta ihoa, jota huonepöly suurelta osin on. Se on kuin mannaa taivaalta pienille öttiäisille kuten pölypunkeille.

Pölypunkin on ajateltu kuolleen Suomesta jo sukupuuttoon, mutta kartoitusten mukaan niitä elää yhä kodeissamme. Niitä on kuitenkin niin pieniä määriä, ettei pölypunkeista juuri ole haittaa. Ne eivät oikein pärjää kuivassa huoneilmassa.

Lähintä tuttavuutta ihmiseen tekee talipunkki. Ne elävät kasvojen huokosissa ja niitä on käytännössä kaikilla. Talipunkeilla ei ole peräaukkoa, joten ne ahmivat rasvaa kunnes räjähtävät.

Jos otsasuoni tuntuu tylsyydessä poksahtavan, niin ehkä se olikin vain itseään täynnä oleva hämähäkkieläin.

Ja jos haluaa näkyvää yleisöä omille jutuilleen, voi kurkata kylpyhuoneeseen. Olisiko siellä sokeritoukka? Jos tämä pieni niveljalkainen osaisi puhua, sillä olisi jänniä tarinoita. Sokeritoukat ovat nähneet maailman jo ennen dinosauruksia. Niitä on vipeltänyt tällä pallolla 300 miljoonaa vuotta.

Tuvassa voi tietysti olla jumissa myös tupajumi.

Bakteereille me ihmiset olemme lämpimiä, lihaisia kerrostaloja, joissa on mukava asua vuokralla. Elimistössämme on bakteereja jopa enemmän kuin omia soluja. Mikrobeja on arviolta 39 biljoonaa.

Paljon ne eivät kuitenkaan paina: jos kaikki ihmisen mikrobit kaavittaisiin kasaan, niillä täyttäisi 200 gramman karkkipussin.

Johan sen karjalainen sananparsikin tiesi: nyt on koko pere sama kato al, sano vanhapoika ko pan hatu päähääsä.