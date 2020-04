Viikon eläin

Poikkeusajat ovat otollisia kaikenlaisille korppikotkille. Eläinkunnassa on oma termi muita puliveivaavalle huijarille: kleptoparasiitti. Suomeksi kiero liikemies.

Sellainen on Afrikassa elävä sieppodrongo. Se hyödyntää muiden ahdinkoa ja vie ruoatkin suusta.

Tämä keskikokoinen varpuslintu osaa matkia muiden eläinlajien ääntelyä ja säikäyttää ne luopumaan ruoastaan. Sitten se lehahtaa paikalle ja nappaa suupalan itselleen. Sieppodrongo jallittaa mangustia niin, että sukat pyörivät jalassa. Tai pyörisivät, jos mangusti sellaisia käyttäisi.

Sieppodrongo istuu puun oksalla ja tarkkailee muiden puuhia. Kun se näkee linnun tai nisäkkään kantavan makoisaa suupalaa, drongo alkaa päästää juuri kyseiselle eläinlajille ominaisia varoitusääniä. Haukka hyökkää, lähde litomaan!

Drongo osaisi myydä sutta ja sekundaa kymmenillä kielillä. Tutkimuksissa on havaittu, että drongo osaa tehdä ainakin 51 erilaista äännähdystä. Pikkuhiljaa uhrit alkavat toki päästä jyvälle kehvelin touhuista eivätkä enää reagoi puliveivarin liverryksiin. Mutta sitten drongo vaihtaa taktiikkaa ja kokeilee toisenlaista ääntä.

Välillä drongo tekee muodon vuoksi ihan rehellistäkin bisnestä ja varoittaa aidosta vaarasta. Lintu saa kuitenkin peräti neljäsosan päivittäisestä ruoastaan muilta varastamalla.

Tällainen ketkuilu vaatii poikkeuksellista oveluutta. Linnut ovatkin huomattavasti älykkäämpiä kuin aikoinaan luultiin.

Afrikassa elää myös toinen veikeä ääntelijä. Tämän linnun nimi on naamioturako, englanniksi bare-faced go-away-bird. Linnun yläruumis on valkoinen, mutta sen kasvoilla on kuin naamio.

Hassu englanninkielinen nimi juontuu turakolintujen ääntelystä, joka kuulostaa yllättävän paljon siltä kuin lintu sanoisi go away, mene pois. Naamioturako noudattaa sosiaalista eristäytymistä esimerkillisesti. Se raakkuu maski päässä oksallaan ja kehottaa muita pysymään kauempana.