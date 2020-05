Viikon eläin

Koronaa tunkee joka tuutista. Välillä on hyvä miettiä jotain ihan muuta. Vaikka käsnäjalkaista.

Se on erinomainen eläin. Vai millä muulla eläimellä on esimerkiksi limatykit, joilla voi ampua mönjää ympäriinsä aina kuin huvittaa? Ihmisellä ainakaan ei ole.

Asteikolla 1–10 käsnäjalkainen on vähintään 43. Niin monta jalkaparia on kaikkein käsnäjalkaisimmalla käsnäjalkaisella.

Pisimmillään 20-senttiseksi kasvava käsnäjalkainen muistuttaa pehmopäällystettyä tuhatjalkaista tai perhosen toukkaa. Käsnäjalkaiset muodostavat kuitenkin eläinkunnassa aivan oman lokeronsa. Tappimaisten käsnäjalkojen kevyt töpötys on rikastuttanut viidakkojen äänimaailmaa jo melkein puoli miljardia vuotta.

Sinä aikana käsnäjalkaisilla on ollut aikaa töpötellä ympäri maapalloa. Jos on tullut merenranta vastaan, on surffattu mannerlaattojen kyydissä, kunnes manner on pöksähtänyt kiinni toiseen.

Ei uskoisi, mutta käsnäjalkaiset ovat verenhimoisia petoja. Ne väijyvät saalistaan viidakon aluskasvillisuuden suojissa ja voivat syödä jopa itsensä kokoisia eläimiä. Juoksemalla ruokaa ei saa kiinni, mutta sitä varten tappitöppösellä onkin limatykki!

Ensimmäinen jalkapari on kehittynyt limaa ampuviksi ulokkeiksi, joilla eläin ruiskuttaa tahmeaa, kollageenipitoista mönjää saaliinsa päälle. Uhriksi joutunut ötökkä jää rimpuilemaan limaan, ja käsnäjalkainen voi rauhassa töpötellä ruokapöytään.

Ampu lähtee sekunnin murto-osassa ja lentää vauhdilla. Töppöjalka ei voi hallita sitä, vaan otus tähtää eteensä ja toivoo parasta. Tykki toimii kuin pihalla valtoimenaan ruiskuava vesiletku.

Käsnäjalkaisten tieteelliset nimet, kuten Euperipatos, juontuvat Akropoliin kukkulan peripatos-kulkuväylästä, jota pitkin Aristoteles tallusteli pohdiskellessaan syntyjä syviä. Käsnäjalkaisen hermosto on verrattain monimutkainen, muttei varmaan taivu kovin syvällisiin metafyysisiin analyyseihin.

Tuskinpa myöskään eksistentiaalinen ahdistus painaa.