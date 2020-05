Käärmekurki kasvaa metrin mittaiseksi ja sillä on samanlainen raatelukynsi kuin Velociraptoreilla. Kuva: Martin Pettitt / Wikimedia Commons

Dinosaurusten pesimäaika on taas alkanut. Siivekkäät teropodit livertelevät latvuksissa ja nokkivat ruokaa nälkäisille poikasilleen.

Linnut, pienet hippiäisetkin, ovat kirjaimellisesti dinosauruksia. Ne kuuluvat Maniraptorien eli petokäsien ryhmään, joka selvisi asteroidin törmäyksestä 66 miljoonaa vuotta sitten.

Etelä-Amerikassa dinosaurusten aika jatkui toisellakin tapaa. Kun suuret maapedot kuolivat sukupuuttoon, niiden paikan ottivat hirmulinnut. Hirmulinnut olivat strutsin kokoisia petoja, joiden nokka oli kuin kirves.

Ne olisivat jaksaneet juosta henkilöauton kiinni ja iskeä ihmisenkin kuoliaaksi.

Nykyisistä siivekkäistä näiden hirmulintujen lähin sukulainen on yhä Etelä-Amerikassa elävä töyhtökäärmekurki.

Se ei ole kurki, mutta sillä on töyhtö ja se syö käärmeitä. Käärmekurjilla on hyvin samantapaiset ruokatottumukset kuin muinaisilla hirmulinnuilla. Niillä on jopa koukkumainen raatelukynsi, aivan kuin sukupuuttoon kuolleilla Velociraptoreilla.

Käärmekurki saalistaa paitsi käärmeitä, myös jyrsijöitä ja muita pieniä eläimiä. Se tappaa saaliinsa hakkaamalla sitä esimerkiksi kiveä vasten ja repii sitten sisälmykset ulos.

Ruokaympyräänsä lintu täydentää popsimalla siemeniä ja hedelmiä.

Kanatarhaajat ovat kouluttaneet pahapäisistä käärmekurjista jopa vahtikoiria. Lintu pitää ketut loitolla, kun sen kesyttää poikasena. Käärmekurki kasvaa noin metrin mittaiseksi ja voi elää vankeudessa vuosikymmeniä.

Hurjia petolintuja löytyy lähempääkin. Esimerkiksi käy talitintti. Tämä sympaattinen pullukka on todellisuudessa kylmäverinen murhaaja.

Talitintit tappavat toisinaan muita pikkulintuja, ja niiden tiedetään syöneen jopa lepakoita. Suurimmassa vaarassa on kirjosieppo, jos se sattuu lehahtamaan talitintin pesään. Talitintti nokkii kirjosiepolta pään murskaksi ja syö sen aivot. Ne ovat hyvin rasvapitoinen ateria.

Ilmankos tintille maistuu talvisin talipallo.