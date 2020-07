Viikon eläin

Sokerioravalla on hajurauhanen otsassa.

Itänaapurissa on viime aikoina pudonnut useita ihmisiä ikkunasta epäselvissä oloissa. Pitäisikö rakennusturvallisuuteen kiinnittää enemmän huomiota?

Olisipa ihminenkin liitokykyinen olento, sellainen kuin sokeriorava. Sitten uskaltaisi asua ylemmissäkin kerroksissa.

Liitopoimunsa avulla sokeriorava voi liitää yli 50 metriä ja laskeutua turvallisesti. Paksu häntä toimii peräsimenä, jolla otus ohjaa liitoaan. Yöeläjänä sokeriorava on valpas ja varuillaan vaarasta, jos se on vaikka sattunut arvostelemaan viranomaisia. Sillä on suuret silmät ja kääntyvät korvat.

Sokerioravat elävät Australiassa ja muistuttavat hyvin paljon liito-oravaa. Ne eivät kuitenkaan ole mitään läheistä sukua liito-oravalle, eivätkä edes oravia. Sokerioravat ovat pussieläimiä, jotka ovat sopeutuneet elämään ja liitelemään Australian avarissa metsissä

Nimensä mukaisesti sokeriorava on perso makealle. Se kaivaa ja imeskelee puista mahlaa ja arabikumia. Eläin saattaa myös napata saaliikseen pieniä liskoja ja linnunpoikasia.

Sokerioravat ovat hyvin sosiaalisia. Ne kaipaavat lajitoverien seuraa ja sukivat mielellään toisiaan. Luonnossa ne ruikkivat omalle porukalleen hajumerkeillä noin hehtaarin kokoisen reviirin, jossa elää useita aikuisia poikasineen.

Pontevat pussiliitäjät päästävät monenmoisia ääniä. Tunnetilastaan riippuen sokeriorava voi siristä, pöristä, surista, tai jopa haukkuakin hieman kuin jokin todella pieni koira.

Sokerioravat ovat suosittuja myös lemmikkeinä. Tältäkin osin se selviäisi kerrostaloelämästä. Vaan nytpä ovat lajeja luokittelevat taksonomit tehneet sellaisen tempun, ettei sokerioravan omistaja enää tiedäkään, mikä eläin häkissä kuikuilee. Tuoreen tutkimuksen mukaan sokeriorava näyttää jakautuvan kolmeen eri lajiin, ja vain yksi niistä on tämä perinteinen sokeriorava Petaurus breviceps. Lajit ovat hyvin samannäköisiä, mutta perimältään erilaisia.