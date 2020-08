Viikon eläin

Vuonna 1802 nuori ranskalainen luonnontieteilijä François Péron tutkiskeli Tasmanian etelärannikon eläimistöä. Matalissa rantavesissä haaviin jäi kummallinen kala. Otus oli vain tulitikkuaskin kokoinen ja sillä oli erikoiset rintaevät, jotka muistuttivat pikemminkin pieniä töppökäsiä.

Australian eläimistö oli eurooppalaisille tuolloin vielä varsin vierasta. Perón lienee onnettoman näköistä kalaa tutkaillessaan pohtinut, että jopas on tällaistakin. Perón otti kalan talteen ja se säilöttiin tutkimuksia varten.

Vielä nykyään, 218 vuotta myöhemmin, tämä samainen okakrotti (kuvassa yllä) on lajinsa ainoa virallisesti tunnistettu ja valokuvattu yksilö. Enempää ei enää löydykään. Kesällä kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN julisti okakrotin kuolleen sukupuuttoon.

Kyseisellä okakrottilajilla (Sympterichtys unipennis) ei ole suomenkielistä nimeä, mutta englannin smooth handfish kääntyisi vaikkapa sileäksi käsikalaksi.

Käsikalat tai okakrotit ovat siitä erikoisia, että ne eivät ui. Niillä ei edes ole uimarakkoa. Ne kulkevat eräänlaista käsipohjaa rintaevillään etsien pieniä äyriäisiä ja matoja.

Okakrotin kohtaloksi koitui luultavasti kampasimpukan pyynti, jota Tasmaniassa harjoitettiin. Okakrotin elinpiiri on pieni, sillä sen poikaset kuoriutuvat munista eräänlaisina miniversioina vanhemmisraan, ja jäävät samoille seuduille tepastelemaan. Merenpohjan mylläys sotki elinolot.

Punainen okakrotti sinnittelee yhä elossa. Tutkijat ovat saaneet sen lisääntymään akvaariossa.

Viimeinen okakrotti lienee kuollut kauan sitten, sillä viimeinen havainto tästä kalasta on sadan vuoden takaa. Kalojen sukupuuton varmentaminen on kuitenkin vaikeaa. Vielä Péronin aikaan käsikaloja oli niin runsaasti, että niitä sai helposti haaviin. Okakrotteja on Australian vesissä jäljellä 13 lajia, lähes kaikki uhanalaisia.

Käsikalan napannut Perón on hänkin ollut haudassa 210 vuotta. Perón kuoli tuberkuloosiin 35-vuotiaana. Hän keräsi Australiasta satatuhatta eläintieteellistä näytettä, muttei htinyt käydä kokoelmaansa läpi.