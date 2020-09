Viikon eläin

Maailman pienin tyranni – töpökääpiötypäkkö on vain tulitikkuaskin kokoinen

Töpökääpiötypäkkö kuuluu äkseeraavien tyrannien heimoon.

Töpökääpiötypäkkö on vain seitsemän senttimetriä pitkä ja painaa neljä grammaa.­

Maailmassa on nykyään monenlaista tyrannia, mutta sympaattisin niistä on varmasti töpökääpiötypäkkö.

Tämä minikokoinen siivekäs on maailman pienin varpuslintu, ja sen voi kohdata Etelä-Amerikan sademetsissä.

Sitä voi kyllä olla vaikea löytää. Töpökääpiötypäkkö on vain hieman tulitikkuaskia isompi. Se on vielä pienempi kuin hippiäinen, joka sekin on hyvin pieni. Tarkka korvakaan ei välttämättä tunnista lähipuun lehvillä töpöttävää typäkköä. Topakan typäkön kimeä ääntely muistuttaa kuulemma enemmän sirkkaa tai pientä sammakkoa kuin lintua.

Mutta siis. Töpökääpiötypäkkö. Mistä moinen nimi?

”Lintu on hyvin typäkän mallinen ja tanakka”, selittää BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

Kielitieteilijä Kaisa Häkkinen jatkaa:

”Typäkkö on johdos murteellisesta adjektiivista typäkkä, joka tarkoittaa lyhyttä ja pulleaa. Esimerkiksi punarintaa on kuvattu muodoltaan typäkäksi.”

Töpö viittaa linnun olemattomaan pyrstöön ja kääpiö tietysti kokoon. Nimi on ollut käytössä jo vuodesta 1992, jolloin toimikunta keksi kaikille maailman linnuille suomenkieliset nimet. Mukana nimeämisurakassa oli muun muassa biologi Juhani Lokki.

Töpökääpiötypäkkö on ehkä pieni, mutta sillä on pitkä nokka ja iso ego. Se kuuluu tyrannilintujen heimoon. Nimitys tulee tyrannien tavasta äkseerata muille linnuille, jotka yrittävät puuttua niiden asioihin. Typäkkö puolustaa pesäänsä voimallisesti.

Tyrannien ohella töpökääpiötypäkkö luokitellaan toisinaan myös napsijoihin. Tähän hyönteissyöjälintujen heimoon kuuluu lisäksi sellaisia veijareita kuin ruskopäristäjä, rusonaamanapsija, etelänrillinäpsijä, isolapionappari ja siepponäpsy.

Töpökääpiötypäkkö on siis maailman pienin varpuslintu, mutta kaikista linnuista pienin on kimalaiskolibri. Se kasvaa keskimäärin vain viisisenttiseksi ja painaa vähemmän kuin sokeripala, vain pari grammaa.

Lennossa hurjasti siipiään räpyttävä kimalaiskolibri näyttää enemmän hyönteiseltä kuin linnulta.