Viikon eläin

Useilla eläimillä kova meteli on tapa vakuuttaa muut omasta suuruudesta.

Eläinmaailmassa on ravintoketjun johtoporrasta myöten jo pitkään ymmärretty, että huutamalla saa asiansa kuuluviin. Ääntely on useimmiten urosten tapa vakuuttaa muut omasta erinomaisuudestaan.

Joillain lajeilla ulosanti on eleganttia, suorastaan runollista. Ajatellaan vaikkapa lintujen liverrystä. Toiset, useimmiten erilaiset konnat, harjoittavat brutaalimpaa ja karkeampaa viestintää.

Kuvassa ylhäällä on amerikkalainen härkäsammakko. Nimi tulee mylvintää muistuttavasta äänestä, jota tämä suurikokoinen sammakkolaji tuottaa. Hirveästi asiaa niillä ei tunnu olevan, mutta ääntä tulee. Paritteluaikana urokset möykkäävät toistensa päälle ja kilpailevat siitä, kenellä on muhkein keltainen kaulapussi. Välillä touhu menee jopa painiksi.

Häirittyinä ja pelästyessään härkäsammakot ja muutkin isommat lajit pitävät aivan vertahyytävää meteliä. Ne kykenevät huutamaan kuin palosireeni. Ulkomailla liikkuessa voi pelästyä, jos ei hoksaa, että konna se siellä pusikossa vain elämöi.

Maailman äänekkäin sammakko on kuitenkin aivan pikkuruinen coqui. Eläin ilmoittaa itsestään viheltävällä piipityksellä: ko-kii! Metrin päästä mitattuna pienen, mutta pontevan sammakon ääni voi olla helposti yli 80 desibeliä eli tehosekoittimen luokkaa. Coqui on kotoisin Puerto Ricosta mutta on levinnyt myös Havaijille. Siellä paikalliset asukkaat eivät saa unta, kun coquit elämöivät. Olisivat jo hiljaa! Taannoisessa kartoituksessa yhden hehtaarin alueella on tavattu jopa 90 000 yksilöä.

Mölyapinan viesti kantautuu kauas.­

Kädellisistä kovaäänisin lienee mölyapina. Sen ölötys kantautuu viidakossa jopa kolmen kilometrin päähän. Möykkä alkaa heti aamunkoitteessa ja sitä jatkuu koko ajan, kun otus vain on hereillä. Onneksi apinat nukkuvat paljon.

On tieteellisesti todistettu, että mölyapinalajeilla kieliluun koko on kääntäen verrannollinen sukurauhasten kokoon. Toisin sanoen se mölyää eniten, jolla on pienimmät kivekset.