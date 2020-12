Viikon eläin

Tämän mustempaa mustaa ei luonnosta enää löydy: Paratiisilinnun sulkapuku on mykistävän outo

Rusettiparatiisilinnun pikimusta niskaviitta heijastaa vain 0,05 prosenttia siihen osuvasta valosta.

Kuvassa on rusettiparatiisilintu, mutta missä on sen pää?­

Maailmassa on kolme hyvin mustaa asiaa. On Etelä-Suomen joulu. On tutkijoiden kehittämä erityismusta nanomateriaali nimeltään Vantablack, joka imee lähes kaiken siihen osuvan valon.

Sitten on rusettiparatiisilintu. Sen pikimusta sulkapeite tukahduttaa valonsäteet ja luo hämmentävän kontrastin kauniin sinisille koristesulille. Soidinpuku näyttää oudolta piirrosnaamalta, jossa on silmät ja suu.

Upeat paratiisilinnut elävät Uuden-Guinean saarella. Niille on kehittynyt häkellyttävän kauniita ja outoja röyhelöitä soidinmenoja varten. Kuvan lintu on niistä ehkä erikoisin. Englanniksi sen nimi onkin superb bird of paradise, suurenmoinen paratiisilintu.

Mitä ihmettä kuvassa siis näkyy? Siinä on lintu edestäpäin katsottuna. Lintu on pörhistänyt niskastaan mustan sulkaviitan, eräänlaisen kaulurin, joka tekee mustan taustan. Linnun pää on sinisten täplien kohdalla. Ne ovat valesilmät, ja aivan niiden alapuolella ovat linnun oikeat silmät ja nokka. Niitä, tai koko päätä, ei näy lainkaan, sillä musta niskaviitta syö lähes kaiken siihen osuvan valon.

Alhaalla oleva turkoosi ”suu” muodostuu rintasulista, jotka lintu pörhistää leveiksi. Se on siis rusettiparatiisilinnun rusetti. Siivet ja pyrstö jäävät pikimustan kaulurin taakse.

Koiras valmistelee moniosaisen esityksen tehdäkseen vaikutuksen naaraisiin. Se jopa puhdistaa ja kiillottaa tanssilattian eli puun oksan lehtien avulla. Sitten se pörhistää kaulurinsa ja tanssahtelee hupaisasti naaraan ympärillä.

Soidintanssiin voit tutustua videolla, jonka Cornellin yliopisto on julkaissut Youtube-palvelussa.

Sulkapeite imee huimat 99,95 prosenttia siihen osuvasta valosta. Tavallinen taskulamppu ei välttämättä edes heijastuisi siitä. Sulkien mikroskooppinen rakenne on sellainen, että valonsäteiden fotonit jäävät ansaan: ne kimpoilevat ympäriinsä kunnes absorboituvat ja muuttuvat lämmöksi.

Kun valo ei heijastu, pinta on täysin musta. Samoin toimii myös ihmisen keksimä Vantablack-materiaali, jossa valo jää pienen pienten hiilinanoputkien vangiksi kimpoilemaan.

Luonto kehitti tämänkin ensin.