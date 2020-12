Viikon eläin

Isoimmat hedelmälepakot muistuttavat lentäviä kettuja tai koiria.

Pukki saapuu jouluna lentävällä reellä, mutta mistään ei ilmene, millainen propulsiovoima kiidättää poroja ilmojen halki. Siipiä niillä ei ainakaan ole.

Mutta tiesittekös, että Joulusaarella ketut lentävät? Ihan oikeasti.

Hedelmälepakot ovat maailman suurimpia lepakoita. Lajeja on lähes 200, ja näitä vinkeän näköisiä lentoveikkoja elää lämpimissä maissa Afrikasta Australasiaan. Suurimmat lajit ovat pienen koiran kokoisia, ja niiden siipien kärkiväli voi olla yli 1,5 metriä.

Osa näyttää aivan ketuilta, joilla on nahkasiivet. Toiset muistuttavat ehkä enemmän koiria. Englanniksi puhutaankin lentoketuista, suomeksi lentävistäkoirista tai lenkoista, lepakoita kaikki tyynni.

Lentävät repolaiset ovat levinneet ympäri trooppisia saaria, myös Joulusaarelle. Se on Australialle kuuluva, Jaavan eteläpuolella sijaitseva pieni saari, joka nimettiin löytöpäivänsä mukaan. Kapteeni William Mynors purjehti saaren ohi joulupäivänä 1643.

Joulusaarella elelee pienehkö lentokoira Pteropus natalis. Ei tiedetä varmasti, onko se aivan oma lajinsa vai toisen lepakon, andamaanienlenkon, alalaji. Joka tapauksessa Joulusaaren siipikettu on saaren ainoa jäljellä oleva kotoperäinen nisäkäs.

Tämä hedelmälepakko kuvattiin Joulusaarilla.­

Lepakot mielletään usein yöeläjiksi, mutta monet hedelmälepakot lentävät päivisin. Ne eivät myöskään käytä kaikuluotausta, vaan niillä on hyvä näköaisti. Nimensä mukaan ne pitävät hedelmistä. Lentokoirat ovat pitkäikäisiä ja lisääntyvät verkkaisesti.

Nahkasiipisillä karvakorvilla ei mene hyvin. Niitä vainotaan ja tapetaan ihmisten ruoaksi, ja niiden luita jauhetaan uskomuslääkkeiksi. Joulusaarenkin lepakkolaji on ahtaalla erilaisten vieraslajien puristuksessa. Olisi ehkä saanut jäädä löytämättä koko saari.

Lopuksi tietovisakysymys: mikä eläin on salebabunakerohekko? No sehän on tietysti Salebabun saarella elävä akerohekko, eräs hedelmälepakkolaji.

Mikä sitten on akerohekko, sitä pitää kysyä nisäkäsnimistötoimikunnalta. Toimikunta keksi tällä vuosituhannella suomenkieliset nimet kaikille maailman nisäkkäille. Osa ehdotuksista oli lennokkaita.