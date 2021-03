Keuhkokaloilla on valtava geeniperimä.

Kun ei kohta saa mennä enää edes ulos, on aikaa miettiä kaikenlaista. Tiesittekös esimerkiksi, että kaikista eläimistä keuhkokalalla on pisin geeniperimä?

Totta se on. Keuhkokalan soluissa on sykkyrällä 43 miljardin emäsparin pituinen nauha dna:ta. Siellä on rakennusohjeet siihen, millainen on hyvä keuhkokala.

43 miljardia emäsparia! Ihminenkin pärjää vähemmällä. Meillä on dna:ssa vain kolme miljardia merkkiä, joista muodostuu noin 20 000 geeniä. Keuhkokalan yksi kromosomikin on isompi kuin ihmisen koko geeniperimä.

Mitä se niillä kaikilla geeneillä sitten tekee? Tätä selviteltiin hiljattain, kun tutkijat saivat vihdoin raksutettua auki keuhkokalan salat. Dna-nauhan purkuun kului tehokkailta tietokoneilta 100 000 laskentatuntia.

Selvisi, että keuhkokala on hyvin itseään toistava eläin. Suurin osa sen perimästä on tavallaan kopiota itsestään. Paljon on tuttuakin, esimerkiksi kalan raajamaisten evien kehitystä ohjaavat samat geenit kuin ihmiselläkin.

Kaikista eväkkäistä keuhkokala onkin läheisintä sukua meille – mehän polveudumme keuhkokalojen muinaisista sukulaisista, jotka asteittain kehittyivät hengittämään ilmaa ja lopulta köpöttelemään maalla. Geeneistä näkyy myös kalan kyky aistia tuoksuja ilmasta.

Nyt tutkittiin siis australialaista keuhkokalaa eli barramundaa. Pohtikohan se ihmistutkijoita katsellessaan, että olisiko kannattanut itsekin kehittyä tuollaiseksi? Voisi käyttää housuja ja harrastaa golfia.

Ei, hyvä on pohjamudissa pyöriskellä. Kyseinen kala ei siis ole juurikaan muuttunut satoihin miljooniin vuosiin. Muista keuhkokaloista poiketen barramunda on eräänlainen hybridi. Se hengittää enimmäkseen kiduksillaan, mutta sillä on myös keuhko, johon se käy välillä haukkaamassa happea pinnalla.

Keuhkokala ei karanteenista hermostuisi. Se voi erittää ympärilleen limakapselin ja horrostaa siellä jopa vuosia omissa oloissaan. Näin se selviää mudassa, vaikka kotijoki kuivahtaisi.

Helsingin Sea Lifessa on myös keuhkokala. Sen nimi on Eemu.