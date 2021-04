Optiset harhat tepsivät kovin erilaisiin eläinlajeihin.

Parta-agama luulee saavansa enemmän ruokaa, jos lautanen on pienempi.­

Maailmassa on tutkittu yllättäviä asioita. Tiesittekö esimerkiksi, että parta-agamaa voi jekuttaa samanlaisilla optisilla harhoilla kuin ihmistäkin?

Australialaisperäinen parta-agama on suosittu lemmikki, joten seuraavassa on mainiota karanteeniviihdettä moisen otuksen omistajille. Voipa samaa kokeilla muillakin eläimillä. Koiriin nämä eivät tutkimusten mukaan toimi.

Italialaisen Padovan yliopiston tutkijat osoittivat, että agama kokee niin sanotut Delboeufin ja Müller-Lyerin illuusiot samoin kuin mekin.

Ensimmäinen on kuuluisa pienen lautasen illuusio. Siinä on vierekkäin kaksi mustaa palloa, joista toinen on isomman ja toinen pienemmän valkoisen renkaan sisällä.

Jälkimmäinen pallo vaikuttaa suuremmalta, vaikka kumpikin on samankokoinen. Ravintolassakin sama ruoka-annos näyttää isommalta, jos se on pienemmällä lautasella.

Lisko ei tietysti osaa kertoa aistimuksestaan, mutta sen ei tarvitsekaan. Tutkijat vain katsoivat, kumman renkaan sisältä se mieluummin valitsi yhtä suuren ruoka-annoksen.

Agama päätyi aina pienempään renkaaseen eli isomman näköiseen ateriaan. Ensin oli toki osoitettu, että jos ateriat ovat aidosti erikokoisia, agama valitsee tietysti suuremman.

Liskoilla toimii myös Müller-Lyerin illuusio eli monelle tuttu nuoliviivaharha. Siinä samanpituinen viiva näyttää pidemmältä tai lyhyemmältä sen mukaan, osoittavatko viivan päissä olevat ”nuolenkärjet” sisään vai ulos. Agamat valitsivat säännöllisesti pidemmän näköisen ruokarivin. Näitä on testattu myös miljoonakaloilla (toimii) ja kilpikonnilla (ei toimi).

Tutkimukset voivat kuulostaa höpsöiltä – todellako joku saa palkkaa liskojen juksaamisesta?

Työ on tärkeää, koska se osoittaa, että evoluutiossa hyvinkin erilaisille lajeille on kehittynyt samanlainen tapa hahmottaa maailmaa.

Eläimet huijaavat itsekin. Esimerkiksi lavastajalintu osaa asetella kiviä niin, että sen naaraalle antamat kosiolahjat näyttävät taustaa vasten isommilta.