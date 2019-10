Riikka on yksi Suomen yli 100 000 köyhästä lapsesta – ”Loppukuusta äiti saattoi sanoa, että juokaa maitoa vähän hitaammin” Suomessa on yli 100 000 vähävaraista lasta. Yksi heistä on Riikka. ”Ajattelin pitkään, että perheeni köyhyys on minun vikani.”