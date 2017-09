Luulitko, että oikea aivopuolisko ohjaa luovaa ihmistä ja toiset oppivat parhaiten kuulemalla? Nämä neljä aivomyyttiä elävät yhä sitkeästi

Elämä

Luulitko, että oikea aivopuolisko ohjaa luovaa ihmistä ja toiset oppivat parhaiten kuulemalla? Nämä neljä aivo

1. Omaksutko uutta mieluiten katsomalla, kuulemalla vai käsin tekemällä? Se tuskin on oppimistulosten kannalta ratkaisevaa. Eri aistikanavien mukaan jaotellut oppimistyylit ovat yksi yleisimmistä ”neuromyyteistä” eli aivoihin liittyvistä väärinkäsityksistä tai virhetulkinnoista. Jopa 70 prosenttia opettajistakin uskoo niihin, vaikka näyttö puuttuu, kertoo heinäkuussa Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.



2. Toinen yleinen harhakäsitys on, että käyttäisimme aivoistamme vain kymmentä prosenttia. Aivojen rakennetta ja toimintaa koskevissa tutkimuksissa mikään ei viittaa siihen, että valtaosa lojuisi hyödyttömänä. Unessakaan mikään aivojen alue ei ole täysin pois päältä.



3. Uskotko olevasi oikean aivopuoliskon hallitsema luova sielu tai vasemman puoliskon ohjaama looginen ajattelija? Myytti tämäkin. Vaikka tietyt kognitiiviset toiminnot on paikannettu aivojen eri osiin, se ei selitä persoonallisuuseroja. Plos One -lehdessä vuonna 2013 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa ei havaittu eri ihmisten aivopuoliskojen aktiivisuudessa tai yhteyksien vahvuudessa sellaisia eroja, jotka tukisivat ajatusta toisen puolen hallitsevasta asemasta.



4. Entä tuleeko vauvasta älykäs, jos hänelle soittaa klassista musiikkia? Mozart-efektiksi kutsuttu käsitys on peräisin vuonna 1993 tehdystä tutkimuksesta, jossa Mozartin musiikki paransi avaruudellista hahmotusta heti kuuntelun jälkeen enemmän kuin rentoutusmusiikki tai hiljaisuus. Tulosta ei ole myöhemmin pystytty kiistatta vahvistamaan, eikä vaikutusta lapsiin tai pitkän aikavälin älylliseen kehitykseen tutkittu alun alkaenkaan.