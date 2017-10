Päättääkö teillä lapsi vai aikuinen, mitä syödään tai puetaan? Asiantuntija kertoo, milloin lapsen on hyvä saada itse päättää ja milloin etenkään ei Sopiva määrä valinnan vapautta on hyväksi lapsen itsetunnolle. Vanhemman tehtävä on muotoilla kysymyksensä niin, että mikä tahansa lapsen vastaus kelpaa. Näin sen teet, kertoo psykologi Silja Salmi.