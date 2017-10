Ruudun tuijottaminen ei aina ole ajanhukkaa – Tv-sarjan ”kaveriporukka” voi auttaa pareja, joilla ei ole yhteisiä ystäviä

Elämä

Ruudun tuijottaminen ei aina ole ajanhukkaa – Tv-sarjan "kaveriporukka" voi auttaa pareja, joilla ei ole yhtei

kaikilla on omat puhelimensa, mutta ohjelmien ja pelikokemusten jakaminen kannattaisi. Listasimme viisi syytä tuijottaa ruutua yhdessä.Vahva yhteisten ystävien ja läheisten verkosto parantaa parisuhteen laatua. Jos sellaista ei kuitenkaan ole, tv-sarjojen tai elokuvien säännöllinen seuraaminen yhdessä voi paikata puutetta. Näin kertoo Journal of Social and Personal Relationships -lehdessä viime vuonna julkaistu tutkimus. Jos parilla ei ollut jaettuja sosiaalisia kuvioita tosielämässä, fiktiivinenkin ”kaveriporukka” siis auttoi vahvistamaan yhteenkuuluvuutta.Elokuvien katselu yhdessä kumppanin kanssa voi toimia eräänlaisena pariterapian korvikkeena. Rochesterin yliopiston tutkimuksessa vuodelta 2014 tuoreet avioparit katselivat kuukaudessa viisi ihmissuhteita käsittelevää elokuvaa ja keskustelivat niistä jälkeenpäin. Näinkin lyhyeen kokeiluun osallistuneet parit erosivat kolmen vuoden seuranta-ajalla puolet muita harvemmin.Myös videopelejä kannattaisi pelata yhdessä.Rajunkin pelin jälkeen vihamielisyyttä ja aggressiivisia ajatuksia esiintyy vähemmän, jos on toiminut pelikavereiden kanssa yhteistyössä, kertoo hollantilaistutkijoiden American Psychologist -lehdessä vuonna 2014 julkaistu yhteenveto.Lapsetkin kaipaisivat useammin seuraa omien ruutujensa ääreen. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2016 mukaan yleisintä yhteistä media-aikaa aikuisen kanssa oli television katsominen, mutta etenkin nuorimmat toivoivat vanhempiaan enemmän pelikavereiksi.Lapsen kanssa pitäisikin ainakin välillä pelata, vaikkei peli niin kiinnostaisikaan, neuvoo pelialan tutkijoiden ja ammattilaisten tuottama Pelikasvattajan käsikirja. Aikuisen on tärkeä tuntea lapsen pelaamat pelit ja auttaa häntä pohtimaan niiden sisältöä. Yhteinen aika myös vahvistaa suhdetta.