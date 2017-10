Elämä

Kaikki kiroilu ei ole yhtä haitallista – Asiantuntija kertoo, miksi suojelemme lapsia kirosanoilta

Miksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kyselyssä

lapsia suojellaan kiroilulta? Kielentutkimuksen tohtorikoulutettavaHelsingin yliopistosta vastaa:”Kirosanat kumpuavat tabuista, ja kirosanojen käyttöön liittyy erilaisia kirjoittamattomia ja joitakin kirjoitettujakin sääntöjä. Ei siis ole mikään ihme, että lasten altistumista kiroilulle pyritään rajoittamaan.Selvitin eräässä kyselyssä sitä, miten suomalaiset perustelevat kiroilukieltoa lapsille. Valtaosa vastaajista korosti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kehitykseen liittyviä syitä.Kiroilua kuvailtiin taitolajiksi, jonka voi hallita vasta aikuisena. Taitamaton kiroilija saattaa tahattomasti pahoittaa puhekumppanin mielen ja antaa itsestään – tai lasten tapauksessa vanhemmistaan – kielteisen kuvan.kiroiluun liitettiin myös mielikuvia sivistymättömyydestä, epäkypsyydestä, alhaisesta älykkyydestä ja itsehillinnän puutteesta. Kiroilukieltoa ei yleensä perusteltu uskonnollisilla syillä.Vastaajat korostivat myös, että on tilanteita, joissa kiroilu on sallittua tai jopa suotavaa. Kokonaan kirosanoja ei siis haluta kieltää edes lapsilta.Kun arvioidaan kirosanojen vahingollisuutta, on tärkeää erottaa toisistaan henkilöön kohdistuva karkea kielenkäyttö ja varsinainen kiroilu, jolla tehostetaan ilmaisua tai tuuletetaan tunteita.On aivan eri asia, että lapsi lyö varpaansa ja päästelee ärräpäitä, kuin että hän nimittelisi tove­riaan karkein ilmaisuin.”