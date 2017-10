Elämä

Saint-Guilhem-le-Désert -kylän ravintola on kivunnut pieneksi uutiseksi Ranskassa.Taisteluun ruutuja vastaan on käyty jalkapallosta tutuin keinoin. Jos puhelin vilahtaa asiakkaan kädessä, pilli soi ja asiakas saa keltaisen kortin. Jos sekään ei riitä, kortti muuttuu punaiseksi ja asiakkaan on poistuttava.Jälkimmäistä tapahtuu kuitenkin vain harvoin – vihellys on niin nolostuttavan äänekäs, ettei virhettä tee mieli toistaa.tapaus osoittaa,että jopa hyvistä pöytätavoistaan tunnetussa Ranskassa on otettava kovat keinot käyttöön, jotta kolmen ruokalajin ateria onnistuisi älypuhelinta näpeltämättä.Deloitten viime vuonna tekemän kyselyn mukaan jopa äimistyttävät 80 prosenttia täysi-ikäisistä ranskalaisista käyttää kännykkää ruokapöydässä tai ystävien seurassa.On siis tavanomaista, että kimaltaviin ruutuihin törmää nyky-Ranskassa niin lounaspöydässä kuin ravintolaillallisillakin. Puhumattakaan meistä, joista on kiva napata Instagram-kuva ateriastaan.Katsokaa, some-kaverit, millaisen annoksen chef cuisinier on loihtinut! Tsekatkaa tämän cappuccinon maitovaahto!ravintolan säännöistä on kuulemma tullut valituksia lähinnä vain nolatuilta teini-ikäisiltä asiakkailta. Muuten uudistusta on kiitelty, sillä onhan tunnelma parantunut.Monilta meistä kun tuppaa unohtumaan, ettei kännykän räpeltäminen latista vain oman, vaan myös naapuripöydän seurueen tunnelmaa.Entä jos alkaisimme kohdella ulkona syömistä eräänlaisena läsnäoloharjoituksena: Riittääkö vaimon kanssa juteltavaa tunneiksi ilman kännykän apua? Maltanko odottaa annostani harhautumatta Twitteriin? Pystynkö jättämään piippaavan kännykän rauhaan?tämä sujuisi, sisäisen ”kännyerotuomarin” voisi ottaa käyttöön myös kotisohvalla, päiväkodin portilla tai perheen aamiaispöydässä. Jos itsekuri taas ei toimi, puhelimen voi aina jättää kokonaan matkasta.Tai vaihtoehtoisesti tehdä kuten tuttavani. Hän on asettanut eteiseensä korin, johon niin perheenjäsenten kuin vieraiden on pudotettava kapulansa, jos he mielivät sisälle.