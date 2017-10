”Kysytään sinulta sitten, kun olet joskus seurustellut” – Sinkku joutuu juhlissa lasten pöytään tai kohtaa muuta vähättelyä ystäviltä ja sukulaisilta

Elämä

”Kysytään sinulta sitten, kun olet joskus seurustellut” – Sinkku joutuu juhlissa lasten pöytään tai kohtaa muu

Rovaniemeläinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pariskunnat jyräävät sinkut

Sinkku ”pakkoparitetaan” huomaamatta

Kun liki kaikki

Älä puhu lapsista, sinkku

Kosketuksen puute on pahinta

Näin lukijat vastasivat kyselyymme

Kerromme vastaukset tässä nimettöminä, mutta kommenttien antajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.