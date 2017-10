Elämä

Kiitos paljosta, kirkko, mutta voisitko erota valtiosta, jos sen meno ei maistu?

liikuttuneen kiitollinen Töölön seurakunnalle ja kaikille niille lukuisille papeille, jotka ovat ilmoittaneet kunnioittavansa tasa-arvoista avioliittolakia.Osoitan myös nöyrän ja vilpittömän kiitokseni kaikesta kirkon tekemästä hyvästä työstä, kuten perhepalveluista, joista moni on saanut avun. Olen kiitollinen kauniisti ylläpidetyistä hautausmaista ja mittaamattoman arvokkaista taideaarteista eli kirkoista.Hieman happamampi on kiitokseni esimerkiksi siitä ruoka-avusta, jota mainostettiin kaikille, mutta kun läheinen nuori työtön mies hakeutui avun luo, häntä kehotettiin ensin liittymään kirkkoon. Kirkolla on toki oikeus rajata palveluitaan ja levittää sanomaansa, mutta se omahyväinen ylimielisyysm jolla kristityt hyväntekojaan ylistävät, ottaa pattiin.raivoissani olen siitä, että evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko perustuslaillisesta erityisasemastaan huolimatta suhtautuvat niin välinpitämättömästi valtion muuttuneisiin arvoihin. Jos ei huvita vihkiä kaikkia pareja sukupuoleen katsomatta, kirkot erotkoon valtiosta ja kiihkoilkoon yhteiskunnan konservatiivikulmassa ilman, että meidän muiden täytyy jatkossa sietää kristityn enemmistön palvontamenoja ja rahantarpeita.Myönnän, että minulla on tässä keppihevostelun vaara: olenhan toivonut kahden kirkon perustuslaillisen erityisaseman purkamista jo aiemminkin.Pyrin eri uskontokuntien rauhanomaiseen ja kunnioittavaan rinnakkaiseloon. Siksi koen kiusalliseksi kirkon sisäisiin asioihin puuttumisen. Esimerkiksi kirkkolakien ja monien muiden lailla säädettyjen kirkon asioiden takia minä olen kuitenkin väistämättä osallinen., että kristityt itse osallistavat kaikkia kansalaisia osaksi menojaan. Teen sitä toki myös vapaaehtoisesti: olen ateistiksi harvinaisen aktiivinen hartausohjelmien kuuntelija ja käyn mieluusti kirkkokonserteissa.Puolittain vapaaehtoista on ollut osallistumiseni valtiopäivien avajaisten jumalanpalvelukseen. Vuosien varrella olen vaihtelevilla tavoilla reagoinut koulun juhlissa siihen, kun kristittyjen jumalaa kunnioitetaan seisaaltaan.Jokaisen ei-kristityn on löydettävä oma tapansa navigoida todellisuudessa, jossa kristitty enemmistö etuoikeutensa turvin kaappaa yhteiset juhlamme omikseen ja kertoo meille muille, ettemme kuulu joukkoon, eikä meidän katsomuksemme ole yhtä arvokas kuin heidän.nimissä toivon joka tapauksessa kahden kirkon erityisaseman purkamista lain edessä. Älkää huoliko kirkon jäsenet, kyllä teille joka tapauksessa jäisi monia etuja, sillä esimerkiksi nuorisojärjestöavustuksista jaettavat merkittävät tuet uskonnollisille järjestöille todennäköisesti jatkuisivat edelleen.Eräs körttiystäväni perusteli taannoin ”valtionkirkkoa” sillä, että näin pidetään kiihkoilijat kurissa ja kirkossa maltillinen linja pitää. Kysyn nyt missä se näkyy, kun kirkko kieltäytyy vihkimästä homopareja?