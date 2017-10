Suomalainen suosikkibloggaaja sai yllättäen potkut sen jälkeen kun hän lopetti laihduttamisen ja alkoi kirjoittaa hyvinvoinnista

Elämä

Suomalainen suosikkibloggaaja sai yllättäen potkut sen jälkeen kun hän lopetti laihduttamisen ja alkoi kirjoit

”Kaivelin

Näistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kuopuksen

Ammatikseen

Lokakuun alussa

”Kannattaa miettiä, jaksaako niin intensiivistä työtä, jossa joutuu jakamaan paljon itsestään.”

Sopimuksen

”Blogit elävät elämäntilanteen mukaan”

A-lehtien