Elämä

Lapset saivat ensimmäiset kännykät ja viikonloppuaamut hiljenivät heti: Näillä ohjeilla hillitsemme koko perhe

Täytimme

Kahden kuukauden

Yllätyinkö? En tietenkään.

Kuinka tässä näin kävi?

Siksi julistin perheemme kaikenlaiselle koukuttavalle toiminnalle seuraavat ehdot:

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

tänä syksynä kansalaisvelvollisuutemme ja hankimme perheemme koulunaloittajille kännykät.Ideana oli hankkia rupiset luurit, joilla tavoittaa vanhemman, jos lapsi on yksin kotona. Pieni muisti, tilaa korkeintaan parille pelille, jotta saadaan jotain rajaa netin käyttöön.kokeilun jälkeen on hyvä hetki tarkistaa, miten prosessi on edennyt. Saamme tuplasti dataa käyttöjaksolta, koska tuoreet kännykän käyttäjämme ovat kaksoset.32 minuuttia puhuttua minuuttia, joista vanhemman kanssa 8. Lähetettyjä tekstiviestejä 63 kappaletta, vastaanotettuja ääniviestejä satakunta.WhatsAppissa läheteltyjen sydämien, kissan kuvien ja suukkojen määrä ääretön.Huikeat 62 puhuttua minuuttia, joista vanhemmille 7. Enon kanssa vaihdeltujen vanhojen autojen kuvien lukumäärä 34 ja kasvussa.Petin itseäni puhuessani vanhemmille soittamisen tärkeydestä.Kännykkä nyt vain on sellainen viimeistään koulunaloittajalle hankittava laite, jota lapset käyttävät pääosin pelaamiseen ja Littlest Pet Shop -videoiden katseluun. Siitä seuraa niin kutsutusta ruutuajasta vänkäämistä, yöllä kilkuttavia ilmoituksia ja kadonneita latureita.Kuopusten kaksivuotispäivästä alkaen olen tottunut heräämään leikin ääniin. Lapset ovat nousseet keskenään, reivanneet purjeet ja pistäneet kuvitellen. Olen horteen läpi kuunnellut miten leikki on kasvanut ja muuntunut vuosien myötä.Ei kolinaa, ei ainuttakaan ”Nyt tää”-alkuista lausetta. Kiersin asunnon ja löysin jokaisen lapsosen omasta nurkastaan, kuulokkeet päässä ja katse omassa ruudussa.Tai pikemminkin: annanko näin käydä?Minkä osan arjestamme luovutan uudelle laitteelle? Olen sen kuitenkin itse lapselle hankkinut ja tärkeäksikin nimennyt.Kauhukuvissani taistelu hohtavan ruudun hallinnasta riuduttaa minut, kun klonkkuilen ympäri asuntoa vaanimassa lapsiani ja kyselemässä heidän kännykän käyttönsä perään:”Taasko täällä ollaan kännykällä! Kop kop, mikäs siellä vessassa oikein kestää? My precious!”Nuorimmaisten koulunaloitus sekoitti kaveripakan. Siksi on kivakin, että lasten sosiaalinen autonomia on samalla lisääntynyt.He lähettävät ihania emojiröykkiöitä kaipaamilleen eskarikavereille ja sekavia hyvänyön viestejä uusille ystäville. Sisarusten välinen yhteydenpito jatkuu näytöllä, ”salaisessa” WhatsApp-ryhmässä.Yleisohjeita perheen kännykkäsäännöiksi on, mutta jopa omassa pikku perheessäni lapset ovat erilaisia. Yksi sulkeutuisi huoneeseensa tunneiksi kelaamaan ruutua. Toisen kännykkä unohtuu hyllyn kulmalle, mutta parkouriin pitäisi päästä murtuneella kädelläkin. Kolmannelta täytyy repiä kirjaa kädestä, että nukkuakin ehtisi.Leikki- ja luomisvoima ei saa ehtyä.Täytyy pystyä keskittymään koulu- ja työhommiin.Unen päästä on saatava kiinni.Kun kuulumisiasi kysellään, on silmiin katsottava viimeistään kolmannella kehotuksella.Kotityöt hoidetaan kahdella kädellä.Mummolaan lähdetään vaikka mikä olisi kesken.Ruokapöydässä ei hyväksytä ruutuja, sivuja tai akrobaattisia liikeratoja.Tylsääkin joutuu pitämään.