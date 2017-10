Kiinalaislapset tulevat Suomeen rakentamaan majoja metsään – suomalaisten kehittämä lasten arkkitehtuuriopetus kiinnostaa maailmalla

Elämä

Kiinalaislapset tulevat Suomeen rakentamaan majoja metsään – suomalaisten kehittämä lasten arkkitehtuuriopetus

Jokaisessa

Kolmiulotteisilla rakenteluleikeillä kehitetään myös ajattelua.

Miksei

Meskanen

Meskasen

Pienetkin

Erityisesti lapset huomaavat yleensä heti, onko paikka viihtyisä vai ei.

Meskanen

Arkki

Kuka?

Mistä tunnetaan?

Mistä ei tunneta?

Näistä en luovu

Punaiset vaatteet

Salsa

Meditaatio ja kasvissyönti