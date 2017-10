Elämä

villin arvauksen: olet todennäköisesti vähintään kokeillut joogaa, mindfulnessia tai meditaatiota. Jos et, olet ainakin kuullut niistä ja siitä, miten hyvää ne tekevät, oli ongelmasi lähes mikä tahansa.Tietoisuustaitojen ja läsnäolon voimasta puhutaan nyt joka paikassa. Ne eivät kuitenkaan vielä riitä. Seuraava hyvinvoinnin megatrendi on myötätunnon tunteminen.Voi kuinka herttaista, saatat ajatella – tai voi kuinka pehmoista hurua.voi avata tähän tyyliin: kun olo on sekava, kaikki ahdistaa ja tuntuu siltä, että on eksyksissä ja uupunut, ensimmäiseksi pitää pysähtyä ja laskea kierroksia. Vain siten pääsee kärryille siitä, mitä ihan oikeasti tapahtuu.Pysähtyminen tarkoittaa vähintään sitä, että lopettaa sähläämisen, hengittää syvään ja sulkee silmänsä, joko vertauskuvallisesti tai konkreettisesti.Koska kukaan meistä ei kuitenkaan elä eristyksissä, tulee myös se hetki, jolloin pitää avata silmänsä ja katsoa sekä muita että itseään. Sillä, millaisin silmin sen tekee, on giganttinen merkitys niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti.tunnistaa jo sen, että muiden hyväksi toimiminen tekee hyvää myös itselle. On silti yleistä ajatella, että liika hellämielisyys ja mukavuus vievät perikatoon.Toisille kenties pystyykin vielä olemaan myötätuntoinen ja ystävällinen, mutta itseä kohtaan se tuntuu mahdottomuudelta. Mitä sitä nyt itseä ymmärtämään, lohduttamaan ja tsemppaamaan – pahimmillaanhan sitä rataa alkaa luulla itsestään vielä liikoja, esimerkiksi että kelpaa ja riittää sellaisena kuin on.Voi tuntua ylivoimaiselta myöntää itselleen, että on vain ihminen ihmisten joukossa, kärsivä, keskeneräinen, rajallinen, erehtyväinen ja mikä ikävintä, välillä ihan tahallaan väärin toimiva. Tämän vuoksi itsemyötätunnon kokemista joutuu yleensä ankarasti treenaamaan.ihmisyyteensä suopeasti suhtautuminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin luovuttaminen tai itsensä helpolla päästäminen.Itsemyötätuntoisen ajattelun on todistettu tutkimuksissa lisäävän kykyä ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja osoittaa tarvittaessa tervettä, eteenpäin suuntaavaa katumusta. Sen vuoksi se auttaakin selviämään vastoinkäymisistä ja parantaa ihmissuhteita.Se, että on ystävällinen itselleen, ei siis tarkoita sitä, että unohtaisi omat puutteensa vaan että ajattelee olevansa ihan hyvä tyyppi niistä huolimatta. Siksi toivonkin, että suhtaudut myötätuntoisesti myös siihen, kuinka vaikea itsemyötätuntoa on tuntea.