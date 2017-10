”Ota poikasi kainaloon” – Jos haluat kasvattaa pojan, joka ei ahdistele, yksi kikka on lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan ylitse muiden

Elämä

”Ota poikasi kainaloon” – Jos haluat kasvattaa pojan, joka ei ahdistele, yksi kikka on lastenpsykiatri Jari Si

En minä En minä

Sinkkosen mielestä seksuaalisen ahdistelun ytimessä on pojan tai miehen ajatus omasta riittämättömyydestään

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Pitää ottaa kundi kainaloon, 7- ja 10-vuotiaskin, peuhata ja nyhjätä hänen kanssaan.”

Liian moni

Puhu pornosta lapsen kanssa.

Kun rakentaa

Rupattele teinipojan kanssa.

Kaikki alkaa

Toisten rajojen kunnioittamista voi siis opettaa jo pienenä ilman mitään mainintaa seksuaalisuuteen.