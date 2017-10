Elämä

Tiesitkö tätä? Aakkosten järjestykselle saattaa olla looginen syy

Miksi aakkoset ovat nykyisessä järjestyksessään? Historiantutkijavastaa:”Suomalaiset aakkoset perustuvat roomalaisille eli latinalaisille aakkosille. Roomalaiset omaksuivat kirjaimet ja niiden järjestyksen antiikin Kreikasta, ja kreikkalaiset puolestaan muotoilivat aakkosensa foinikialaisen merkistön pohjalta.Foinikialaiset aakkoset muistuttavat nykyisiä heprean aakkosia. Niissä kullakin kirjaimella on nimi, joka viittaa siihen, miltä kirjainmerkki näyttää: alef on härkä, bet on talo, gimel on kameli.Kirjainmerkkien alkuperäiset nimet ovat saattaneet muinoin muodostaa muistisääntönä toimivan lorun, joka on sittemmin kadonnut, ja kirjaimet ovat jääneet nykyiseen sattumanvaraiseen järjestykseensä.Kun latinalaisia aakkosia on myöhemmin sovellettu muihin eurooppalaisiin kieliin, kirjaimistoa on aina sopeutettu uuden kielen tarpeisiin. Eri kirjaimet äännetään eri tavalla, ja aakkosiin myös lisätään uusia merkkejä, kuten suomen ä-, ö- ja å-kirjain. Silti kirjainten järjestys on pysynyt osapuilleen samana kuin foinikialaisilla kolmetuhatta vuotta sitten.Järjestystä ei ole kannattanut vaihdella, koska yhdenmukainen aakkosisto helpottaa vieraiden kielten oppimista.”