30-vuotias mies kertoi kokemuksistaan HS:n ahdistelukyselyssä: ”Hävetti kamalasti, miten hallitsemattomasti olin käyttäytynyt – En ollut ottanut todesta hienovaraisia vihjeitä siitä, etten ollut toivottu”

30-vuotias mies kertoi kokemuksistaan HS:n ahdistelukyselyssä: ”Hävetti kamalasti, miten hallitsemattomasti ol

Moni tajuaa vasta myöhemmin syyllistyneensä häirintään.

”On vaikea ymmärtää, että joku voi pelätä minua.”

”Nuorempana saatoin humalassa olla turhankin tuttavallinen miehiä kohtaan ja kosketella sopimattomalla tavalla. Myöhemmin (tosin jo paljon ennen #metoo-kampanjaa) olen ymmärtänyt tekojeni olleen väärin ja samalla tavalla häirintää kuin vastaava naisiin kohdistuva toiminta. Olen opiskellut ja työskennellyt pitkään miesvaltaisella alalla ja pyörinyt porukoissa, jossa ronskit jutut ovat arkipäivää. Silloin tällöin pohdin, onko samassa seurueessa joskus ollut henkilöitä, joita muiden seurueen jäsenten (minun mukaan lukien) puheet ovat häirinneet tai ne ovat tuntuneet ahdistavilta mutta siitä ei ole uskaltanut joukkolynkkauksen pelossa puhua.” Nainen 28

”Olimme kaveriporukalla koulun pihalla viettämässä kesäpäivää. Jotkut skeittasivat siinä. Porukassa oli enimmäkseen poikia. Olin vanhin paikalla olevista, ehkä 15 vuotta. Useimmat olivat vuoden nuorempia. Kaksi tyttöä oli muutamien päivien tai viikon ajan hengannut seurassamme. Nuorempi heistä, minua 2-3 vuotta nuorempi, makasi penkillä, jolle kaikki eivät mahtuneet istumaan. Siinä sanailtiin jotain, eikä tyttö suostunut antamaan tilaa toisille, koska oli ollut penkillä ensin ja halusi levätä. Jotain seksuaalista jännitettä tilanteessa oli tietysti. Sanoin okei, viedään sinut lepäämään tuonne toiselle penkille. Toiset pojat olivat innolla mukana kantamassa tyttöä. Aluksi juttu vaikutti huvittavan häntäkin, mutta puolimatkassa koulun pihaa, kun lähestyimme hämärää katosta, hätääntyi hän silmin nähden ja alkoi rimpuilla, huutaa ja sylkeä. Joku kantajista lähti tässä vaiheessa. Laskimme tytön pian rauhallisesti alas. Asia kuitattiin vitsailulla, vaikka tyttö oli selvästi vihainen hyvän aikaa sen jälkeen. Ymmärsin vasta huudon kuullessani, miten ahdistavaksi tyttö koki tilanteen”. Mies 30

”Nuorena bileissä tulkitsin juttukumppanini kehonkieltä väärin ja laitoin käden reidelle. Olin silloin sosiaalisesti kömpelö, enkä tajunnut tekeväni jotain väärin. Tyttö säikähti ja siirtyi pois. Pyysin anteeksi ja tilanne nolottaa edelleen, vaikka siitä on vuosia ja olen nyt viisaampi ja vanhempi. Opin kantapään kautta ja toivon, että tytölle ei jäänyt traumoja tilanteesta.” Mies 23

”Muutamia kertoja olen lähennellyt ja kosketellut tuttaviani (sekä naisia että miehiä) epäasiallisella tavalla. Olen ollut joka kerta humalassa ja meillä on ollut jokin yhteinen hetki, jolloin kaikilla on ollut hyvä fiilis ja hauskaa. Olen sitten olettanut liikaa, tai en ole harkinnut tarpeeksi, että mikä olisi hyväksyttävää ja mikä ei, ja toiminut sen mukaisesti: kourinut takamusta, nuolaissut korvaa, yms. Myöhemmin olen ajatellut, että olipa hölmösti tehty.” Henkilö 30

”Olimme työkavereiden kanssa bilettämässä ja heitin huumorilla juuri valitulle projektin vetäjälle, että ”Suthan valittiin tehtävään, koska sulla on niin hyvät tissit”. Tämä siis kaikkien kuullen. Itseasiassa meistä tuli hyvät ystävät sen jälkeen. Yritin olla humoristinen ja kyllä ystäväni nauroi sutkautukselle. Ehkä se ei ollut häirintää, mutta huono vitsi.” Mies 57

”Muutama vuosi sitten pomo ilmaantui kesällä töihin sortseissa. Sanoin spontaanisti yhtään ajattelematta, että ”Kylläpäs näyttää miellyttävältä”. Pomo meni hyvin vaivaantuneen näköiseksi. Totta, on outoa arvostella, vaikka miehen jalkalihakset ja peppu kiistatta mukavalta sortseissa näyttivätkin.” Nainen 58

"Vastaiskuna ainaiselle tytöttelylle ja "äijäjutuille", olen puhunut melko ronskisti tasapuolisesti niin hyvännäköisistä naisista kuin miehistä kavereille ja työpaikalla. Erityisesti hyvännäköisestä personal trainerista (samaa ikäluokkaa oleva mies) puhuminen ennen tätä kampanjaa pisti miettimään taas omaa käyttäytymistä. Hävettää. "Jos kaikki muutkin" ei tarkoita että minunkin pitää." Nainen 29

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: Sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet.

Härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset.

Seksuaalisesti värittyneet aineistot, viestit tai puhelut.

Fyysinen koskettelu.

Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset.

Raiskaus tai sen yritys.