”Enää ei ole yhdentekevää, minkä näköisissä vaatteissa lapsi kulkee päiväkodissa”, sanoo menestyvän lastenvaatebrändin luonut Marjut Rahkola

”Enää ei ole yhdentekevää, minkä näköisissä vaatteissa lapsi kulkee päiväkodissa”, sanoo menestyvän lastenvaat

”Aikuiset eivät ainoastaan osta sitä rättiä, vaan he ostavat yrityksen arvot, he haluavat kuulua johonkin.”

Äitien somepostaukset ovat usein ilmaista mainosta.

Vimmacompany

Vuonna 2013 perustettu vaateyritys. Keskittyi alkujaan lastentekstiileihin, nyt aikuisten vaatteiden osuus myynnistä on jo noin 40 prosenttia.

Liikevaihto viime vuonna 997 000 euroa. Tänä vuonna liikevaihto tulee toimitusjohtaja Marjut Rahkolan mukaan olemaan 2–2,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli viime vuonna 274 000 euroa.

Kahdeksan vakituista työntekijää sekä noin kahdeksan kausityöntekijää. Vaatteet valmistetaan yhteistyökumppaneiden tehtailla Suomessa ja Virossa.

Kaksi omaa myymälää, verkkokauppa sekä Suomessa 30–40 jälleenmyyjää. Maailmalla yrityksellä on yksittäisiä jälleenmyyjiä Singaporea myöten.