Elämä

Oletko kärsinyt voimakkaasta mustasukkaisuudesta? Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi

Apua, kumppani ei vastaa puhelimeen. Entä jos hän ei olekaan siellä missä sanoi olevansa? Tarkemmin ajatellen jotain on ihan varmasti tekeillä.



Mustasukkaisuus on normaali ja inhimillinen tunne. Siitä voi kuitenkin kasvaa iso ongelma, jos syytökset ja epäilyt alkavat piinata mieltä ilman mitään todellista syytä.



Millaista on kärsiä voimakkaasta mustasukkaisuudesta? Millaisia seurauksia sillä voi olla? Voiko elämää rajoittavaa mustasukkaisuutta oppia hallitsemaan?



Jos voimakkaat mustasukkaisuuden tunteet ovat sinulle tuttuja, vastaa kyselyyn. Vastauksia saatetaan käyttää osana Torstai-liitteessä myöhemmin julkaistavaa juttua.