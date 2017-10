Elämä

Työttömän kipu sattuu kuten kenen tahansa hylätyn – miltä tuntuisi yhteiskunta, jossa työttömyysturva ei leima

Ihmiselle

Jos

Tiedän

Ihminen

Ihmisen

on kivuliasta, jos hänet hylätään. Tuntuu pahalta, jos ei pääse mukaan joukkoon. Ihminen toki sopeutuu monen­laisiin epämiel­lyttäviin olo­suhteisiin, kuten yksinäi­syyteen ja työt­tömyyteen.Ihminen osaa tehdä välttämättömyydestä hyveen. ”En ole seksi-ihmisiä.” ”En haluaisikaan mennä päivätöihin.”Tästä on olemassa oikein naseva faabelikin: happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista. Sen sijaan, että nauraisimme ketulle, voimme hetken ihailla sitä, miten kettu yrittää muuttaa häviön voitoksi.emme osaisi selittää itsellemme pettymyksiämme ja mokiamme edes joskus parhain päin, katkeroituisimme vielä syvemmin ja nuorempina kuin nyt.Kun ihminen sanoo, että ”minulle on ihan yksi lysti mitä siskoni minusta ajattelee”, tai ”kiitos yt:t, kun pääsin pois siitä kateellisten paratiisista”, hän ei valehtele. On onnekasta osata olla näkemättä totuutta koko kivuliaassa rumuudessaan ja rakentaa itsestään tarina, jossa ei olla tuuliajolla tappion maisemissa.mistä puhun. Kuulisittepa, miten puhun eduskunnasta silloin, kun yritän olla ajattelematta miten sietämättömän nöyryyttävältä tuntuu epäonnistumiseni poliitikkona. Miten mollaan yliopistomaailmaa, jossa en saanut väitöskirjaani valmiiksi. Miten nohevasti analysoin teatterityön huonoja puolia, koska en päässyt teatterikouluun.Nuorelle sanotaan, että pitää uskoa omiin unelmiin, tehdä sitä missä on hyvä tai etsiä oma kutsumus. Entä jos ei tiedä missä on hyvä, eikä mitä haluaa? Yhteiskunnan, kavereiden ja äidin odotuksia täytellessä sitten vielä kohtaa työnhakuaikoja, jolloin ei pääse edes haastatteluun.Hakee vuodesta toiseen opiskelupaikkoja, joita ei saa.olisi onnellinen, jos saisi itse tehdä elämänsä valintoja, mutta emmehän me kaikki saa. Aina ei voi valita. Saa yrittää, mutta onnistuminen on usein muiden ihmisten varassa. Sitä voi sitten yrittää selittää itselleen, että tällaista elämää minä halusinkin, mitä nyt elän.Minä sanon eläväni vapaana taiteilijana omaa unelmaani, mutta säännöllisesti pikkutunneilla itken itsesäälikännissä ystävilleni, miten en kelpaa ikinä mihinkään työyhteisöön, koska olen tällainen kuin olen.Sellaisina hetkinä olen edelleen se roskikseen syljettäväksi työnnetty teinityttö, joka vain haluaisi kuulua porukkaan.perustarpeita yhteisön jäsenenä ovat nämä: Tulla nähdyksi sellaisena kuin on. Tuntea olevansa muille tärkeä. Tuntea voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja elämäänsä. Tehdä jotain, jonka kokee merkitykselliseksi. Saada onnistumisen iloa.Tätä kirjoittaessa olohuoneessamme istuu berliiniläinen toimittaja haastattelemassa perustulokokeiluun päässyttä miestäni Die Tageszeitungiin. Meillä suorastaan ramppaa kansainvälistä mediaa. Ei heitä kiinnosta vain perustulon taloudellinen puoli tai se, kuka työllistyy ja miten. Heitä kiinnostaa miltä tämä kaikki tuntuu – miltä tuntuu yhteiskunta, jossa on tarkoituksena poistaa työttömyysturvan leimaavuus.Ettei työttömyydessä, on se sitten satunnaista tai pitkäaikaista, ole mitään hävettävää.