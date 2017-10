Elämä

Menikö sisäinen kellosi sekaisin kun kelloja siirrettiin? Luultavasti nukkumisessasi on muutakin pielessä

siirtäminen raivostuttaa monia, ja syystä. Alkuperäiset perustelut kesäajasta, lisääntyneestä valosta ja energiansäästöstä ovat vanhentuneet. Tiedetään jopa, että kellonsiirto on suoranaisesti vaarallista terveydelle.Pelkästään EU:n alueella tämä merkitsee jopa kahta tuhatta ylimääräistä sydänkuolemaa vuodessa. Vuonna 2015 julkaistussa turkulaistutkimuksessa selvitettiin kellojen siirron aikaansaamaa sydäninfarktiriskiä. Se on suurimmillaan viikon sisällä kellojen siirtämisestä.Kellonsiirrosta koituvat terveyshaitat ovat aivan samoja kuin liian vähäisen nukkumisen. Seurauksena on kohonnutta verenpainetta, sydäninfarkteja, aivoverenkiertohäiriöitä, päänsärkyä ja mielialaongelmia.siirtämisen terveysriskit ovat kuitenkin lyhytaikaisia. Sen sijaan kroonisen unipulan haitat ja vaikutukset ovat pitkäaikaisia. Huonosti nukuttu yö satoja kertoja vuodessa on paljon merkittävämpi terveysuhka kuin kaksi kertaa vuodessa tunnilla käännettävä viisari.Jos kellojen siirtäminen aiheuttaa sen, että olotila on yhtä sekaisin kuin seinäkello, on silloin omassa nukkumisessa luultavasti jo valmiiksi jotakin muuta pielessä. Kellojen siirto onkin hyvä herätys niille, jotka nukkuvat liian vähän.aikuisista ihmisistä tarvitsee unta 7–9 tuntia vuorokaudessa. Silti tutkimusten mukaan 15 prosenttia aikuisista nukkuu jatkuvasti liian vähän. Vähäunisen aivosolut ovat kuin urheilujoukkue ilman valmentajaa – pelaajat ovat paikalla, mutta kukaan ei tiedä mitä pitäisi tehdä.Ne, jotka nukkuvat kunnolla, selviävät yleensä kellojen siirrosta korkeintaan pienellä päänsäryllä ja aamupöhnällä.Kellojen siirto on mahdollisuus havahtua korjaamaan puutteellista nukkumistaan. Omaa sisäistä kelloaan kannattaa alkaa totutella kellojen siirtoon ajoissa. Kannattaa varata enemmän aikaa nukkumiseen.Elimistö ei sopeudu yhdessä yössä viisaria vääntämällä, mutta useampi hyvin nukuttu yö auttaa kummasti tottumaan uuteen aikaan.