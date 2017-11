Tuontikoira voi levittää loista, joka estää marjastuksen ja sienestyksen ja voi olla ihmiselle tappava – Eviran rajaeläinlääkäri: ”Tautiriskiä vähätellään, ja se on pelottavaa”

Elämä

Tuontikoira voi levittää loista, joka estää marjastuksen ja sienestyksen ja voi olla ihmiselle tappava – Evira

Myyräekinokokki

Riski ekinokokin leviämisestä Suomeen kuitenkin kasvaa samalla, kun turismi ja koirien maahantuonti lisääntyvät.

”Tuontikoirissa piilee tautiriski, jota vähätellään. Mielestäni se on pelottavaa”, Viitasaari sanoo.

Tuontikoira voi kantaa

Lakisääteisesti tuontikoiralta

EU-komissio on

Eri maiden eläintautitilanteista löytyy tietoa esimerkiksi kansainvälisen eläintautijärjestön OIE:n verkkosivuilta www.oie.int. Apua voi kysyä myös Evirasta.

pieni ajatusleikki: Suomeen on salakuljetettu koira, joka kantaa ekinokokki-nimistä heisimatoa. Koira päätyy juoksemaan vapaana metsässä, jossa kasvaa marjoja ja sieniä.Aikansa juostuaan koira kyykistyy luonnon antimien äärellä, ja sen ulosteen mukana marjoihin ja sieniin päätyy ekinokokin munia.Myöhemmin metsään tulee ihminen, kutsutaan häntä vaikka Pirkoksi. Pirkko on ahkera marjastaja. Hän poimii mustikoita eikä huomaa, että niissä on kutsumattomia vieraita.Ekinokokin munat päätyvät käsien kautta Pirkon vatsaan. Muutaman vuoden päästä Pirkon maksaan ja aivoihin on muodostunut kystia eli nesterakkuloita.Ne voivat tappaa hänet.( Echinococcus multilocularis) on heisimato, jonka pääisäntiä ovat koirat ja punaketut. Ekinokokki on zoonoosi eli tartuntatauti, joka voi siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. Sitä ei ole tavattu Suomessa ketuissa eikä muissakaan villeissä lihansyöjäeläimissä.Suomeen on tuotu tänä vuonna jo lähes 800 koiraa Vaalimaan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman raja-asemien kautta, selviää Eviran tilastoista. Määrä on isompi kuin koko viime vuonna yhteensä.Kyseiset eläimet ovat EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotuja koiria, jotka on tarkoitettu myytäväksi, luovutettavaksi tai elinkeinon harjoittamista varten. Eniten koiria tuodaan Venäjältä ja Serbiasta. Omistajiensa mukana matkustavat karvaturrit ovat oma lukunsa.Viitasaaren mukaan ainakin osaa kasvusta selittää rescuekoirien suosio. Yhä useampi suomalainen ottaa hoiviinsa ulkomailla kadulta pelastetun tai muuten hylätyn koiran.mukanaan mitä tautia tahansa, varsinkin jos ei tiedetä, millaisissa olosuhteissa se on elänyt ja mille taudeille se on altistunut.Eläintautitilanteet ovat erilaisia eri maissa. Suomessa tilanne on historiallisesti katsoen ollut varsin hyvä ja eläintauteja on liikkeellä vähän.”Tuontikoiralla taas saattaa olla sairaus, jonka nimeä emme osaa edes lausua.”Moni tauti ei näy päällepäin. Koira voi olla suloinen ja nätti, vaikka sen kantama sairaus voi tappaa. Paras tapa olisikin Viitasaaren mielestä hoitaa koirien taudit lähtömaassa ennen matkustamista.vaaditaan vain rokotus rabiesta eli raivotautia vastaan ja ekinokokkilääkitys.”Mielestäni se on aika vähän. Suosittelen jokaiselle tuontikoiralle kunnon loishäätöä ja pesua.”Varsinkin ekinokokin ehkäisyä vähätellään Viitasaaren mukaan valitettavan usein, vaikka sitä varten koiralle pitää antaa vain yksi tabletti vuorokautta ennen maahantuloa.Ihminen voi kuolla ekinokokkiin. Se ei tosin ole ihan yhtä tappava kuin rabies, joka johtaa aina kuolemaan.Koira voi olla iloinen ja terve siitä huolimatta, että se kantaa loista. Ihminen puolestaan on väli-isäntä. Kun ekinokokki joutuu väli-isäntään, se ei oikein tiedä, missä se on ja mitä sen pitäisi tehdä. Se hakeutuu sisäelimiin ja rupeaa muodostamaan kystia. Tällaisia nesterakkuloita voi syntyä esimerkiksi aivoihin ja maksaan.”Ihminen voi saada tartunnan koiralta. Se tarttuu ulosteen välityksellä, mutta ekinokokin saamiseksi ei tarvitse syödä kakkaa. Riittää, että loinen leviää ulosteesta koiran turkkiin. Sieltä se voi tarttua ihmiseen, joka pusuttelee ja paijailee omaa tessuaan.”samalla tavalla kuin alun kuvitteellisessa esimerkissä. Metsässä ekinokokki voi levitä myös elävien kettujen matkassa.Ekinokokki saattaa itää ihmisessä jopa 5–15 vuotta. Siksi koira voikin olla kuollut ja kuopattu ennen kuin sen omistajalta löytyy kysta.määritellyt vuonna 2011, että Suomeen tulevilta koirilta vaaditaan ekinokokkilääkitys.”Vaatimus ei ole Eviran keksimä. Emme halua olla hankalia, haluamme vain suojella tätä maata”, Viitasaari sanoo.Lääkitys estää koiraa erittämästä munia, ja sen jälkeen ihminen on turvassa. Suomi putoaa EU-komission listalta heti, jos täältä löytyy ketusta ekinokokkia.Euroopan muita ekinokokkivapaita maita ovat Irlanti, Malta, Britannia ja Norja. Esimerkiksi Virossa ekinokokkia esiintyy paljon, ja monet suomalaiset käyvät siellä koiransa kanssa näyttelyissä.Jotkut kokevat, että matolääkkeen antaminen on kallista ja monimutkaista. Se on surullista ja johtuu ehkä tietämättömyydestä”, Viitasaari pohtii.Hänen mukaansa nyt ei maalata turhia uhkakuvia, vaan tautiriski on todellinen joka kerta, kun koira tuodaan maahan väärillä tai puutteellisilla papereilla – salakuljettamisesta puhumattakaan. Se on riski sekä koirapopulaatiolle että suomalaisten kansanterveydelle.”Ihmiset tuntuvat unohtavan kylmäpäisyytensä, kun he näkevät suloisen pikku pennun. Siksi kehotan kaikkia ottamaan asioista selvää ennen kuin pentu katsoo silmiin.”