Ranskassa kunnat järjestävät lomaileville koululaisille hoitoa pilkkahintaan – Voisiko lomastressin välttää nä

Kirjoittaja on Ranskassa asuva toimittaja, kirjailija ja kahden lapsen äiti, joka pitää perhe-elämästä kertovaa Chez Héléna -blogia http://chezhelena.com/

kaksiviikkoisen syysloman viimeiset tunnit ovat käsillä. Kyllä, luitte oikein.Ranskassa ei koulujen lomissa nimittäin kitsastella. Heinäkuussa alkavan ja syyskuussa päättyvän kesäloman lisäksi näitä kahden viikon “pikkulomia” on useita pitkin kouluvuotta: yksi syksyllä, toinen jouluna, kolmas hiihtoloman tienoilla ja neljäs pääsiäisen kohdalla.missä suomalaiskoululaiset kuluttavat koulunpenkkejä noin 190 päivänä vuodessa, ranskalaiset viettävät opinahjoissaan vain noin 162 päivää vuodessa. Pitää toki muistaa, että ranskalaisten koulupäivät ovat myös suomalaisia pitemmät.Missä välissä vanhemmat sitten ennättävät töihin? Kuinka perhe-elämä järjestyy?harvinaisen hyvin, vaikka molemmat vanhemmat kävisivät töissä. Tämä johtuu siitä, että loma-aikoina on tarjolla rutkasti esimerkiksi harrastusseurojen leirejä.Myös kunnat osallistuvat hämmästyttävällä tavalla päiväleirikoulujen järjestämiseen. Näitä jälkimmäisiä kutsutaan nimellä centre aéré.oma jälkikasvuni käy tavallisen koulun tiloissa järjestetyssä päiväleirikoulussa, jonka aikana he käyvät retkillä, elokuvissa, paikallisessa sisäleikkipuistossa, rannalla, järjestävät naamiaisia, syövät lounasta ja pelaavat vaikkapa polttopalloa.Päiväleirikoulun hinnat vaihtelevat kunnittain ja perheen tulojen mukaan. Esimerkiksi Nizzassa yhden esi- ja alakouluikäisen lapsen päivähinta vaihtelee noin 2,5 euron ja 16 euron välillä.Velvoitetta palvelun järjestämiseen ei kunnilla ole.poikani centre aérén vetäjältä palvelun taustoista, hän vastasi:”Melkein kaikki kunnat näitä järjestävät. Miten vanhemmat muuten pääsisivät töihin?”Naapurikunnan vastaavassa palvelussa työskentelevä taas kertoi, että päiväleirikoulujen järjestäminen on kannattavaa myös, koska ”nuoret pysyvät pois pahanteosta”.uutisoitiin vastikään, että Espoossa suunnitellaan syysloman lyhentämistä kolmepäiväiseksi. Kaupungille oli tullut niin runsaasti palautetta siitä, että pikkukoululaisten hoitoa on pitkän syysloman aikana hankala järjestää.Kun hoitorumba pelaa, pätkityssä kouluvuodessa on nimittäin paljon hyviä puolia. Lasten lomaviikot – vaikka osa vietettäisiinkin leirikoulussa – virkistävät kummasti koko perhettä.