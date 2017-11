Uusi machokulttuurin linnake löytyykin keittiöstä: Miksi huippukokkeina on edelleen niin vähän naisia? Kokeilta vaaditaan sitkeyttä ja hurtin huumorin sietokykyä, jotta alan huippupaikoille on asiaa. Vaikka kaikilla olisikin samanlaiset mahdollisuudet edetä urallaan, on etenijöistä silti suurin osa miehiä. Miksi?