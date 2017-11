On melkoista vallankäyttöä yrittää tunkea ihmiset vanhoina normeihin – vanhuus on elämänvaihe, jossa kaikki iät ovat päällekkäin

Elämä

On melkoista vallankäyttöä yrittää tunkea ihmiset vanhoina normeihin – vanhuus on elämänvaihe, jossa kaikki iä

Ihminen

Sain kuunnella

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ihminen on luonnostaan

En minä yritä väittää

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.