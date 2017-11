Meinasimme erota, mutta päätimmekin pysyä yhdessä – Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi erokriisin selättämisestä

Elämä

Meinasimme erota, mutta päätimmekin pysyä yhdessä – Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi erokriisin selättä

Vuonna

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2016 avioeroon päättyi 13 541 avioliittoa, mikä oli 398 vähemmän kuin vuotta aiemmin.Viime vuosien aikana avioerojen määrä on vuorovuosina lisääntynyt ja vähentynyt. Avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta.Avioerojen rinnalla on myös avoeroja, joiden määrää ei tilastoida.Eron takana on aina jokin kriisi tai syy, joka on saanut pariskunnan tekemään eropäätöksen. Aina eropäätös ei kuitenkaan johda lopulliseen eroon - toisinaan päätös myös pyörretään.Oletko kokenut erokriisin, mutta päätittekin pysyä yhdessä? Kerro kokemuksistasi alla olevalla kyselylomakkeella.