Syvälliset keskustelut kannattaa käydä autossa, sanoo terapeutti: ”Monelle on vaikea puhua tunteistaan kasvokkain pöydän ääressä”

Elämä

Syvälliset keskustelut kannattaa käydä autossa, sanoo terapeutti: ”Monelle on vaikea puhua tunteistaan kasvokk

Jos

Tutkimustulos

https://www.hs.fi/haku/?query=minna+oulasmaa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Kun

Autossa

Jos

haluaa tietää, miltä toisesta ihmisestä todella tuntuu, kannattaa sulkea silmänsä ja keskittyä käyttämään vain korviaan.Kasvojen, ilmeiden ja eleiden, näkeminen vaikeuttaa siis tunteiden tulkitsemista.Syynä voi olla tutkijoiden mukaan se, että olemme oppineet peittämään ilmeillämme tunteitamme. Sekin voi olla mahdollista, että kahden asian tekeminen yhtä aikaa – kuuntelemisen ja katsomisen – heikentää molempia suorituksia.”Monelle meistä on helpompaa avautua tunteistamme autossa kuin kasvotusten vaikkapa kahvilassa.”Jo itse ympäristö autossa on rentouttava. Moottori surraa tasaisena taustalla, silmä lepää tiessä ja lämpimässä, pehmeässä penkissä on mukava istua. Sen takia jotkut vanhemmat, joiden vauvalla on uniongelmia, nukuttavat lastaan autossa.Kasvotusten puhuminen voi Oulasmaan mukaan aiheuttaa toisissa meistä hermostuneisuutta ja tarkkailtavana olemisen tunnetta.oma lapseni oli teini-ikäinen ja meillä oli vaikeita asioita käsiteltävänä, hän totesi minulle suoraan, että ei kuule kaikki ole sellaisia, jotka pystyvät keskustelemaan asioista pöydän ääressä. Lähdetään mieluummin liikkeelle, autoilemaan tai jotakin, hän pyysi”, Oulasmaa muistelee.”Eikä ilmiö ei rajoitu vain teineihin.”Jos käy esimerkiksi puolisonsa kanssa hankalaa keskustelua kasvokkain eri puolilla keittiönpöytää, saattaa silmiin katsominen, äänen korottaminen ja suora tai epäsuora syytös aiheuttaa toisessa taistele tai pakene -reaktion, joka tyrehdyttää rakentavan keskustelun.”Jokaisen olisikin hyvä aika ajoin pohtia, miten itse ilmaisee asiansa muille ihmisille.”keskustelemista helpottaa myös se, että hiljaisuudelle jää tilaa. Autossa istuessa on helpompi olla hetki puhumatta ja katsella tietä kuin vaikkapa kahvilassa, jossa istutaan nenät vastakkain.”Kasvokkain istuessa hiljaiset hetket voivat olla hyvin ahdistavia ja painostavia”, Oulasmaa sanoo.Auto on intiimimpi ympäristö kuin meluisa ja ärsykkeitä pursuava kahvila, jossa seuraava korvapari istuu metrin päässä.Autossa ei tarvitse pohtia, että kuka kuulee mitäkin.Puhumista helpottaa, kun voi kulkea toisen kanssa rinnakkain, katse samaan suuntaan.”Ulkona kävellessä myös pää toimii paremmin ja raikas ilma helpottaa oloa ja ahdistusta. Tunnen monta pariskuntaa, jotka tekevät kävelylenkkejä keskustellakseen parisuhteestaan.”haluaa tietää, mitä toinen oikeasti ajattelee ja tuntee, Oulasmäki kehottaa keskittymään puhumisen sijasta olemaan läsnä ja ennen kaikkea kuuntelemaan.”Keskustelun päätteeksi on hyvä sanoa kannustavia sanoja. Niiden ei tarvitse olla mitään maata mullistavia”, Oulasmaa sanoo.Riittää, että toteaa: ’Minusta tuntui tosi hyvältä, että kävimme tämän keskustelun.”