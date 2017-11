Elämä

Älä kysy muilta lupaa elää elämääsi – Voit joutua odottamaan koko loppuelämäsi, koska aina löytyy paheksujia

”On helpompaa

Kauhistuin:

Toki

Henkilökohtaisessa

pyytää anteeksi kuin pyytää lupa.”Nämä ovat entisen esimieheni sanat. Hän lausui ne hyväksyessään ideani, joka olisi pitänyt hyväksyttää ylemmällä taholla toteuttamiskustannustensa vuoksi. Oli todennäköistä, että ajatukseni torpattaisiin, jos sen kanssa edettäisiin virallista tietä.tehdä nyt ilman lupaa jotain sellaista, mistä voisi kenties seurata kritiikkiä! Olin tuolloin nuori ja kokematon, mutta olen luonnostani niin miellyttämisenhaluinen, että saan vuosien takaisesta lausahduksesta edelleen kylmiä väreitä.Ideani toteutui, en joutunut pyytelemään anteeksi vaan sain kehuja. Siitä huolimatta olen taipuvainen hakemaan elämässäni lupalappuja silloin, kun se on turhaa tai suorastaan haitallista. Enkä ole ainoa.elämässä tulee paljon tilanteita, joissa on välttämätöntä ja kaikille hyväksi noudattaa joko sopimusta, sääntöjä tai lakia. Silti meidän on aikuisina totuteltava ajatukseen, ettei ole enää olemassa huoltajaa, jolta pitäisi hakea suostumus milloin mihinkin. Aikuisuuteen kuuluu vapaus tehdä mitä voi ja haluaa, kunhan ottaa muut huomioon – kohtuuden rajoissa.Juuri tuon kohtuuden kanssa on monella muullakin vaikeuksia. Yksi ei voi tehdä mitään elämässään ilman pelkäämänsä tai kunnioittamansa auktoriteetin siunausta. Toinen elää elämänsä alisuorittaen niin, ettei ikinä edes joudu tilanteeseen, jossa joku voisi huomauttaa jostakin. Kolmas ylisuorittaa, jotta kellään ei olisi koskaan varaa sanoa mitään.Pahimmillaan ympäristön hyväksyntää saa odotella loppuelämänsä, koska aina löytyy vähintään yksi ihminen, joka paheksuu tai jonka ainakin olettaa paheksuvan.sääntö-Suomessa eläminen kuluttaa, koska on niin monta instanssia, joiden oletetut kannat pitäisi ottaa huomioon. Surullisinta on se, kun päänsisäinen byrokratia on pakottanut juoksemaan luukulta luukulle. Lopulta huomaa, etteivät voimat enää riitä alkuperäisen suunnitelman toteuttamiseen.Jos jotain asiakaslähtöistä viranomaista kaipaa elämäänsä, sellaista kannattaa etsiä ensisijaisesti peilistä.Ja kannattaa muistaa, että muita kohtaan voi olla kiva ja miellyttävä ilman, että on mieliksi tai toimisi itseään vastaan. Ylenpalttisen hyväksynnän hakeminen on nimittäin eri asia kuin vaihtaa toisten kanssa ajatuksia saadakseen apua ja näkökulmia – ja valikoida fiksusti ne, joihin tukeutuu.