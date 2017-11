Elämä

Ranskassa on käynnissä pahin kriisi sitten toisen maailmansodan, sillä voi loppui kaupasta – Mistä aamiaiscroi

Ranskassa

Sosiaalisessa

Ranskalaisten

Vastikään

Mutta

1.

2.

Nyt

Kirjoittaja on Ranskassa asuva toimittaja, kirjailija ja kahden lapsen äiti, joka pitää perhe-elämästä kertovaa Chez Héléna -blogia http://chezhelena.com/